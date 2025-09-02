Ft
09. 02.
kedd
Ez sem Magyar Péterék hete lesz: újabb kínos vallomás került napvilágra (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 10:20

A hírhedtté vált etyeki fórumon az egyik vendégük arról beszélt, hogy külső erők azt a kérésfélét fogalmazták meg feléjük, hogy ne beszéljenek nagyon se Ukrajnáról, se az LMBTQ-ról.

2025. szeptember 02. 10:20
null

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek Etyek lehet. A Magyar Nemzet keddi cikkében egy újabb videóról írt, amely azt bizonyítja, a Tisza Pártot külföldi erők utasítják.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy az etyeki fórumon, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron előtt Molnár Dániel volt a vendég. A fórumon az is elhangzott, hogy 

azt kérésfélét kapták, hogy ne beszéljenek nagyon Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

Mint ismert ugyancsak az etyeki összejövetelen jelentette ki Tarr Zoltán, a párt alelnöke, hogy 

vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – szögezte le ugyancsak Tarr. 

Mit titkolhatnak még Magyar Péterék?

Szentkirályi emlékeztetett, hogy a napokban nyilvánosságra került felvételekből kiderült, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelmadót. 

Ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza-féle adórendszerben minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is

– magyarázta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra azt a kérdést is feltette, hogy vajon mi az, amit a tiszások még nem mondtak el, és amibe már a választások előtt belebuknának.

A kormánypárti politikus videójában arra is kitért, hogy a megrendelés Brüsszelből érkezik Von der Leyentől és Manfred Webertől. 

  • „A bevándorlási paktum aláírása, és a bevándorlók szétosztása, 
  • a 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével,
  • a háború folytatása, és Ukrajna EU-s csatlakozása Ruszin-Szendi Romolusszal.,
  • a magyar gazdák tönkretétele Raskó György módra,
  • LMBTQ-törvény gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével?”

– vetette fel Szentkirályi azokat az esetleges ügyeket, amelyekről feltehetően nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

A fővárosi Fidesz vezetője leszögezte: „Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, ők már a választások előtt lebuktak, hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet”.

Szentkirályi Alexanda végül arra is rámutatott, hogy 

a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra”. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán fejtette ki az ügyben a véleményét.

Magyar Péter adóemelési tervei és a többkulcsos adó bevezetése valójában egy brüsszeli elvárás, amelynek az a logikája, hogy azokat büntessék, akik többet dolgoznak, és azokat támogassák, akik nem dolgoznak.”

Magyarul a munka helyett a segély típusú felfogás érvényesüljön a munkaalapú társadalomfelfogással szemben, amit Magyarországon vezettek be a 2010-es kormányváltás után. „Nem véletlen, hogy Brüsszel már a bevezetése óta támadja a magyar adórendszert, amely a munkaalapú társadalomfilozófia talaján áll, és például a családtámogatásokat is munkához köti, azaz adókedvezmények formájában nyújtja azokat” – hívta fel fel a figyelmet a szakértő.

Nyitókép: Facebook

Ezek mind tudhatók, csak meg kell nézni, mire és hogyan szavaztatta az EP képviselőit a tiszafostos. - Az illegális migráns beözönlés támogatására és a szétosztási, betelepítési kvóták végrehajtásának sürgetésére. - A gyerekekre is szexuálisan nyomuló LMBTQ fokozott támogatására és pénzelésére. - Ukrajnának is mindent, arról nem is beszélve, hogy a tiszafostos egyenesen az ukrán szolgálatok beszervezett ügynöke. A tiszafostosnak mindent Ursula, Weber elvei és követelményei szerint kell csinálnia. Különben miért is akarnák megtenni egy magyarországi bábkormányuk élére?
ertonszena
A Manöken megmaradt rajongói a számtalan kőkemény bizonyíték ellenére hibernálták az agyuk frontális lebenyét, hogy ne kelljen látniuk, mennyire átbasszák őket ezek a galaktikus szélhámosok. Csak az akaratlan, alacsonyabb rendű funkciók és a gyűlöletmirigy működik 100 százalékon.
cutcopy
„Ha elkezdenék valami rosszat mondani Oroszországról, azonnal elveszíteném az összes támogatásomat." /poloskapeti 2024 május/ szóval nem újkeletű hogy hazudoznak, úgy őrzik a titkot hogy mire készülnek mint fletóék 2006-ban..
mindenOK
2025. szeptember 02. 10:53
jövő ilyenkor már történelem lesz Magyar Péter....................
