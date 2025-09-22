„Elég a hergelésből” – reagált az Index, miután a szerkesztőséget toxikus pszichiátriai kórképpel hozták összefüggésbe a gyűlöletkeltés elleni demonstráción

Az Index közleményben reagált a vasárnapi, Hősök terén rendezett esemény egyik felszólalójának kijelentéseire, amelyben az Index szerkesztőségét toxikus pszichiátriai kórképpel hozták összefüggésbe. A portál hangsúlyozza, hogy soha nem állítana fel ilyen jellegű diagnózist bárkiről, ugyanakkor fontosnak tartja,

hogy beszéljen a társadalmat mérgező, egyre erőteljesebbé váló jelenségekről.

A közleményben az Index kiemeli, hogy a magyar médiapiacon az elmúlt években folyamatosan támadások érték jobbról és balról egyaránt, ám a szerkesztőség függetlenül végzi munkáját, nem élősködik állami forrásokon, és nem működik bérmunkásként különféle érdekcsoportoknak. A portál országos ismertségét és vezető szerepét a napi tájékoztatásban a számok is alátámasztják, az olvasók rendszeresen visszatérnek a hírekért.

Az Index hangsúlyozza, hogy a Hősök terén elhangzott kijelentés túlmegy minden erkölcsi és morális határon, és nem az számít, ki mondta, hanem hogy ilyen szinten hangozhatott el. A portál munkatársai nem gyűlölnek senkit, nem dühösek, és nem gondolkodnak végletekben,