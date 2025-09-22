Ft
kormány Tisza Párt tüntetés Magyar Péter zászló Hősök tere gyűlölet Varga Judit

Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját

2025. szeptember 22. 09:11

Nézzük meg azt a magasba tartott zászlót. Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is.

2025. szeptember 22. 09:11
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját.
Milyen szép!

A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika.
Pazar.

Nézzük meg azt a magasba tartott zászlót.
Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is.”

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

Bitrex®
2025. szeptember 22. 09:30
A büdös szájú, agyhalott, poloskás nyuggerkommandó a riadólánc beindítása után ellepte Menczer Tamás facebook oldalát.
llnnhegyi
2025. szeptember 22. 09:25
Magyar Júdás Péter blama.
