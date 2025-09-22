Tisza-pólósok és politikai elemzők a „tömegben” – így zajlott noÁr és Pottyondy Edina tüntetése
Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.
Nézzük meg azt a magasba tartott zászlót. Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is.
„Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját.
Milyen szép!
A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika.
Pazar.
Nézzük meg azt a magasba tartott zászlót.
Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is.”
Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.