Ebből tényleg hatalmas zakó lesz: napról napra érthetetlenebb a Magyar Péter-projekt

A magyar választási rendszer sajátossága, hogy bár figyelembe veszi a pártok országos támogatottságát, és így csekélyebb számú szavazó is be tud juttatni képviselőket (ellentétben például a brit rendszerrel),

a lényeg mégis az egyéni körzetekben dől el, ahol a legnépszerűbb párt akár elsöprő győzelmet tud aratni.

Ezért tulajdonképpen mindegy, hogy országos szinten a két legnagyobb erő közül melyik vezet néhány százalékkal, mert ez legfeljebb 4-5 mandátum különbséget jelent a listás helyeken. A lényeg, hogy több egyéni körzetet kell megnyerni. Nem véletlenül tartanak az ellenzékiek a megoszló voksoktól, és próbálják egy akolba terelni a nyájat, mégpedig konkrétan Magyar Péter pásztorbotja alá.