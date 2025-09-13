Bódi Mária Magdolna a mi újabb közbenjárónk – odafent nagyjából ötven magyar szenthez és boldoghoz kapcsolódik

hiszen a holtak élnek a másvilágon, reményeink szerint minél többen a „szentek társaságában”. Azaz a társadalom „felfelé” is kiterjed, a láthatatlan, a transzcendens szférájába.

Roger Scruton szerint a katolikus egyház szentjeinek tábora – illetve szentjeinek ünnepe – nagyon is alkalmas volt arra, hogy „lecserélje” vagy lefedje a pogány világ mindenféle istenségeinek és szellemeinek tiszteletét és naptárát. Ahogy ő fogalmaz az Iszom, tehát vagyok című, borról (és sokkal többről) szóló munkájában: „A katolikus egyház egyik legnagyobb adománya Franciaország számára az, hogy menedéket nyújtott a vihar tépázta antik isteneknek, szentek és mártírok ruháiba öltöztette és azzal a borral vidította fel őket, amelyet egykor ők hoztak le a mennyekből.”

Mindez talán arra is reflektál, hogy a kereszténység „racionalizálása” téves projekt volt a modernitásban.

A szentek és a csodák – amelyek nem választhatók el tőlük – a kézzelfoghatóság emberi igényét szolgálják ki. Szép dolog megfogalmazni a doktrínát, a tanítást, és szükséges is, ám mivel Isten által teremtve megtestesült anyagi lények vagyunk a magunk korlátaival, ezért a felvilágosodás azon igénye, hogy mindent csak ésszel értsünk meg, valójában nem emberi. Szükségünk van megfogható konkrétumokra. S bár a kereszténység igazolását a nagyon apologéták nem csodákra, hanem a világ rendezettségére alapozták inkább, nekünk, hétköznapi embereknek lehet, hogy meggyőzőbb és jobban átérezhető egy-egy boldog vagy szent személyes élettörténete.

Bódi Mária Magdolna mint újabb közbenjárónk odafent nagyjából ötven magyar szenthez és boldoghoz kapcsolódik.