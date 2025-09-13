Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
istenség Bódi Mária Magdolna Magyarország Franciaország menedék

Bódi Mária Magdolna a mi újabb közbenjárónk – odafent nagyjából ötven magyar szenthez és boldoghoz kapcsolódik

2025. szeptember 13. 15:11

A boldogok, akárcsak a szentek, bizonyosan eljutottak Isten látására, a különbség a szentekhez képest annyi, hogy a tiszteletük regionális.

2025. szeptember 13. 15:11
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Újabb magyart avattak boldoggá, mégpedig Veszprémben: 2025. szeptember 6-án emelték oltárra Bódi Mária Magdolnát.

Ezt is ajánljuk a témában

A huszonhárom évesen, 1945-ben vértanú- halált halt fiatal nő élete a hithez való rendíthetetlen hűség és az önfeláldozás példája. A szigligeti származású Magdolna gyermekkora óta különösen vonzódott Istenhez,

fiatal munkáslányként pedig a fűzfői lőporgyárban dolgozott,

miközben minden idejét az imádságnak és a rászorulók segítésének szentelte. Életét akkor oltották ki, amikor lánytársait védelmezte egy katonai támadás során.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

„Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezek voltak Bódi Mária Magdolna utolsó szavai

A szovjet katonák által meggyilkolt magyar vértanút szeptember 6-án avatták boldoggá.

Boldoggá avatási eljárását 2017-ben indították el, és a múlt héten érkezett el a pillanat, hogy a magyar szentek sorába emelkedhessen. 

A boldogok, akárcsak a szentek, bizonyosan eljutottak Isten látására, a különbség a szentekhez képest annyi, hogy a tiszteletük regionális. Boldoggá és szentté az a katolikus hívő avatható, aki „életében, halálában és halála után életszentség hírének örvendett, mert hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket; vagy a vértanúság hírének örvend”. Ehhez hozzátartozik, hogy tisztelete élő az adott régióban, s hogy két igazolt csoda fűződik a nevéhez.

Ez utóbbi általában az orvosok által visszaigazoltan megmagyarázhatatlan gyógyulás az illető közbenjárására. 

A modernitásban hajlamosak vagyunk úgy gondolni a társadalomra, mint egyének halmazára. A modernitás előtt a társadalmat azonban „a közösségek közösségének” tartották, azaz a kis közösségekből felépülő nagy közösségnek. Ez nemcsak az élők közösségeit – plébánia, gyülekezet, iskola, falu, céhek, klubok stb. – jelentette, hanem – Edmund Burke híres megjegyzése szerint – „a holtak, az élők és a még meg nem születettek nemzedékeit” is. Eme kiterjesztett, horizontális idősík a kereszténység szerint egyben vertikális is:

hiszen a holtak élnek a másvilágon, reményeink szerint minél többen a „szentek társaságában”. Azaz a társadalom „felfelé” is kiterjed, a láthatatlan, a transzcendens szférájába. 

Roger Scruton szerint a katolikus egyház szentjeinek tábora – illetve szentjeinek ünnepe – nagyon is alkalmas volt arra, hogy „lecserélje” vagy lefedje a pogány világ mindenféle istenségeinek és szellemeinek tiszteletét és naptárát. Ahogy ő fogalmaz az Iszom, tehát vagyok című, borról (és sokkal többről) szóló munkájában: „A katolikus egyház egyik legnagyobb adománya Franciaország számára az, hogy menedéket nyújtott a vihar tépázta antik isteneknek, szentek és mártírok ruháiba öltöztette és azzal a borral vidította fel őket, amelyet egykor ők hoztak le a mennyekből.” 

Mindez talán arra is reflektál, hogy a kereszténység „racionalizálása” téves projekt volt a modernitásban.

A szentek és a csodák – amelyek nem választhatók el tőlük – a kézzelfoghatóság emberi igényét szolgálják ki. Szép dolog megfogalmazni a doktrínát, a tanítást, és szükséges is, ám mivel Isten által teremtve megtestesült anyagi lények vagyunk a magunk korlátaival, ezért a felvilágosodás azon igénye, hogy mindent csak ésszel értsünk meg, valójában nem emberi. Szükségünk van megfogható konkrétumokra. S bár a kereszténység igazolását a nagyon apologéták nem csodákra, hanem a világ rendezettségére alapozták inkább, nekünk, hétköznapi embereknek lehet, hogy meggyőzőbb és jobban átérezhető egy-egy boldog vagy szent személyes élettörténete. 

Bódi Mária Magdolna mint újabb közbenjárónk odafent nagyjából ötven magyar szenthez és boldoghoz kapcsolódik.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!