Bódi Mária Magdolna a mi újabb közbenjárónk – odafent nagyjából ötven magyar szenthez és boldoghoz kapcsolódik

Boldoggá avatási eljárását 2017-ben indították el, és a múlt héten érkezett el a pillanat, hogy a magyar szentek sorába emelkedhessen.
A boldogok, akárcsak a szentek, bizonyosan eljutottak Isten látására, a különbség a szentekhez képest annyi, hogy a tiszteletük regionális. Boldoggá és szentté az a katolikus hívő avatható, aki „életében, halálában és halála után életszentség hírének örvendett, mert hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket; vagy a vértanúság hírének örvend”. Ehhez hozzátartozik, hogy tisztelete élő az adott régióban, s hogy két igazolt csoda fűződik a nevéhez.
Ez utóbbi általában az orvosok által visszaigazoltan megmagyarázhatatlan gyógyulás az illető közbenjárására.
A modernitásban hajlamosak vagyunk úgy gondolni a társadalomra, mint egyének halmazára. A modernitás előtt a társadalmat azonban „a közösségek közösségének” tartották, azaz a kis közösségekből felépülő nagy közösségnek. Ez nemcsak az élők közösségeit – plébánia, gyülekezet, iskola, falu, céhek, klubok stb. – jelentette, hanem – Edmund Burke híres megjegyzése szerint – „a holtak, az élők és a még meg nem születettek nemzedékeit” is. Eme kiterjesztett, horizontális idősík a kereszténység szerint egyben vertikális is: