Otthon Start Program családtámogatás népszava lakhatási válság Fidesz-KDNP

Az a gusztustalanság, ami a népszavás Szabó Brigittából felszínre tört – igazi komcsi tempó

2025. szeptember 01. 19:58

Szerinte a mától életbe lépő Otthon Start Program csupán arról szól, hogy az állam „betolakodjon” a fiatalok életébe.

2025. szeptember 01. 19:58
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Reggel kinyitom a Népszava internetes felületét és megakad a szemem egy mosolygós, szőke hajú, szép arcú kolleginán. Na, gondoltam, ilyen pozitív kisugárzással csak olyan írást jelentethet meg a szerző, ami segíteni akar, és ami az állam által nyújtott lakásvásárlási lehetőséget közelebb viszi az olvasóihoz.

Hadd boldoguljanak jobban az életben. 

Aztán sajnos kiderül ennek az ellenkezője. 

Kiderül, hogy Szabó Brigitta olvasatában a mától életbe lépő Otthon Start Program által megvalósítható álom, a saját lakás megszerzése csupán arról szól, hogy az állam „betolakodjon” a fiatalok életébe. 

Mint írja, ez az egész program csupán azt jelenti, hogy az állam kontrollmániás, és a kölcsönön keresztül be akar hatolni az emberek magánszférájába. 

Nem ő az első eset, aki támadja az Otthon Start Programot, az ellenzék politikusai és médiumai kezdettől fogva ezt teszik. Attól tartanak, ha a kormány jót tesz a magyaroknak, az rossz nekik a választáson.

Kollár Kinga ki is mondta: ami rossz a magyaroknak, az jó az ellenzéknek.

Ezért kéne szerintük elvenni a 13. havi nyugdíjat, eltörölni a rezsicsökkentést, megszüntetni a multik különadóztatását; vagy éppenséggel eltitkolni, hogy a választás után (ha ne adj' Isten a Tisza nyerne...) adót akarnak emelni. És ezt még bele is mondják a képünkbe, elvárva, hogy a magyarok ezért szavazzanak rájuk.

De az a gusztustalanság, ami Szabó Brigittából felszínre tört, az simán komcsi tempó. 

A kommunisták akartak mindent tudni az állampolgárról, turkáltak a zsebében, a magánéletében, leskelődtek utána, ha templomban esküdött, kutattak a család múltjában, s ha például kuláknak számított, akkor megnézhette magát. És akkor még szó sem volt arról, hogy a komcsik adtak volna valamit a magyaroknak. 

Csak figyeltek, s ha valami nem tetszett nekik, odacsaptak, lesöpörték a padlást. 

Szabó Brigitta is oda gyökerezhet, mert szakmai pályafutását a Népszabadságnál kezdte, s utána is csak baloldali orgánumoknál volt, míg eljutott a Népszaváig. Hogy a családi háttere milyen volt, nem tudom. De gyanítom, nem volt rászorulva az állam segítségére. Valószínűleg a szülők megtalálták a számításukat a múlt rendszerben, így nem volt „albérletben tengődő” vagy „szülők nyakán ragadt pályakezdő.” 

Ezt az állapotot lenéző stílusban vágja az olvasó szemébe, mintha az érintettek jókedvükben, maguk választották volna maguknak azt a sorsot. 

Több mindennel vádolja az államot. Például azzal, hogy kell a gyerek, hiszen „ahhoz köti az olyan lehetőségeket mit a CSOK vagy a Babaváró hitel, vagy az adókedvezmények.”

És ez miért bűn, tessék mondani? Mégis mi lehet ezzel a kormány célja?

Csak nem az, hogy gyarapodjon a magyarság, s azok a fiatalok, akik csak azért nem tudnak gyereket vállalni, mert nincs elég pénzük hozzá, kapjanak segítséget?

Orbán Viktor aláhúzta:

 Már közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol azt lehet mondani, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mint ha nem.”

Persze a komcsik sosem tudtak jövőben, nemzetben gondolkodni. Nekik mindegy, hogy honfitársaink népesítik-e be a hazát vagy a migránsok. Egy a lényeg, hogy a jövevények rájuk szavazzanak, ahogy Nyugat-Európában már megteszik, stabilizálva az európai emberek érdekeivel szembemenő kormányok regnálását. 

A lelkek uralásával is vádol Szabó Brigitta, amikor kijelenti, a kormány „korábban kötelezővé tette a hittant vagy az erkölcstant és keményen meghatározza, mit tanuljon a gyerek, és milyen értékrend szerint.”

A szép arcú kollegina egyszerűen határátlépésnek tekinti azt, ha a kormány a jó felé irányítja a fiatalokat.

Képes például az erkölcsösség irányába terelni őket. Mintha jobbnak tartaná, ha a gyermekvédelmi törvény által az óvodákból, iskolákból kitiltott LMBTQ-propagandisták érzékenyítenék a gyerekeinket például a tiszás főszakértő, Bódis Krisztina hírhedt mesekönyvéből. 

Mindenkinek joga van a mássághoz, azonban senkinek nincs joga erőszakosan beleavatkozni mások életébe, mondta Shimon Peres izraeli politikus. Ezt nem árt a Szabó Brigittának is megjegyeznie. Neki sem mondja meg senki, mit és hogyan írjon a mai Magyarországon a Népszavában. 

Talán neki is jó lett volna erkölcstan órákra járni. Akkor a lelke is szép lenne, nem csak a félrevezető mosolya.  

***

