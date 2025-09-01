Az a gusztustalanság, ami a népszavás Szabó Brigittából felszínre tört – igazi komcsi tempó

Ezt az állapotot lenéző stílusban vágja az olvasó szemébe, mintha az érintettek jókedvükben, maguk választották volna maguknak azt a sorsot.

Több mindennel vádolja az államot. Például azzal, hogy kell a gyerek, hiszen „ahhoz köti az olyan lehetőségeket mit a CSOK vagy a Babaváró hitel, vagy az adókedvezmények.”

És ez miért bűn, tessék mondani? Mégis mi lehet ezzel a kormány célja?

Csak nem az, hogy gyarapodjon a magyarság, s azok a fiatalok, akik csak azért nem tudnak gyereket vállalni, mert nincs elég pénzük hozzá, kapjanak segítséget?

Orbán Viktor aláhúzta:

Már közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol azt lehet mondani, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mint ha nem.”

Persze a komcsik sosem tudtak jövőben, nemzetben gondolkodni. Nekik mindegy, hogy honfitársaink népesítik-e be a hazát vagy a migránsok. Egy a lényeg, hogy a jövevények rájuk szavazzanak, ahogy Nyugat-Európában már megteszik, stabilizálva az európai emberek érdekeivel szembemenő kormányok regnálását.

A lelkek uralásával is vádol Szabó Brigitta, amikor kijelenti, a kormány „korábban kötelezővé tette a hittant vagy az erkölcstant és keményen meghatározza, mit tanuljon a gyerek, és milyen értékrend szerint.”

A szép arcú kollegina egyszerűen határátlépésnek tekinti azt, ha a kormány a jó felé irányítja a fiatalokat.

Képes például az erkölcsösség irányába terelni őket. Mintha jobbnak tartaná, ha a gyermekvédelmi törvény által az óvodákból, iskolákból kitiltott LMBTQ-propagandisták érzékenyítenék a gyerekeinket például a tiszás főszakértő, Bódis Krisztina hírhedt mesekönyvéből.

Mindenkinek joga van a mássághoz, azonban senkinek nincs joga erőszakosan beleavatkozni mások életébe, mondta Shimon Peres izraeli politikus. Ezt nem árt a Szabó Brigittának is megjegyeznie. Neki sem mondja meg senki, mit és hogyan írjon a mai Magyarországon a Népszavában.

Talán neki is jó lett volna erkölcstan órákra járni. Akkor a lelke is szép lenne, nem csak a félrevezető mosolya.

***