Saját műsorában vallotta be a Népszava munkatársa: „Szétszívtuk az agyunkat” (VIDEÓ)

Mint azt augusztusban megírtuk, Szijjártó Péter egy Facebook-posztban arról írt, hogy ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, a kár pedig akkora volt, hogy a helyreállítás napokig eltartottak. A külügyminiszter szerint ugyanakkor sikerült technológiai megoldást találni, így másnaptól újraindulhatott a Magyarország felé irányuló kőolajszállítás.

A posztban Szijjártó „botrányosnak” nevezte, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők mentegetik a vezetéket támadó ukránokat, miközben az Európai Bizottság szerinte bagatellizálja az ellátásbiztonsági kockázatot, és felszólította Ukrajnát, hogy ne támadja a Magyarországra irányuló infrastruktúrát.

Erre a bejegyzésre azt kommentelte a Népszava szerkesztője, Batka Zoltán: „Slava Ukrainii! Ruszkik Haza!”

