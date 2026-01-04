Saját műsorában vallotta be a Népszava munkatársa: „Szétszívtuk az agyunkat” (VIDEÓ)

Slava Ukraini! – üzente a Népszava „független” újságírója Szijjártó oldalán
Pont abban a posztban, amelyben a miniszter a helyreállítási munkákról számolt be.
Vallomással kezdte a podcastet Batka Zoltán.
A Népszava „Hol élünk?” elnevezésű műsorának évindító adása már az első percekben elintézi, hogy komolyan lehessen venni:
Batka Zoltán, a Népszava egyik szerkesztője félvállról, vigyorogva közli, hogy a szilveszteri házibulin „szétszívták az agyukat” – majd ebből a hangulatból próbál átugrani a köztársasági elnök, a kormány, az ellenzék és a „rendszerváltás” nagy kérdéseire.
Nehéz eldönteni, mi a kínosabb: a poénkodva vállalt önleírás, vagy az a magabiztos moralizálás, amivel pár perccel később már országdiagnózist osztanak.
Az egész beszélgetés azt a benyomást kelti, mintha egy laza konyhaasztalnál elhangzó, belső poénokra épülő csevegést utólag közéleti elemzésnek címkéztek volna fel.
Mint azt augusztusban megírtuk, Szijjártó Péter egy Facebook-posztban arról írt, hogy ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, a kár pedig akkora volt, hogy a helyreállítás napokig eltartottak. A külügyminiszter szerint ugyanakkor sikerült technológiai megoldást találni, így másnaptól újraindulhatott a Magyarország felé irányuló kőolajszállítás.
A posztban Szijjártó „botrányosnak” nevezte, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők mentegetik a vezetéket támadó ukránokat, miközben az Európai Bizottság szerinte bagatellizálja az ellátásbiztonsági kockázatot, és felszólította Ukrajnát, hogy ne támadja a Magyarországra irányuló infrastruktúrát.
Erre a bejegyzésre azt kommentelte a Népszava szerkesztője, Batka Zoltán: „Slava Ukrainii! Ruszkik Haza!”
Az ominózus pillanat 01:46-nál látható:
Nyitókép: képernyőfotó a videóból