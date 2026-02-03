Ilyen arcátlanságra, mint amit ma a Népszava csinált, tényleg csak az igazi kommunisták képesek

Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Ma, a piacgazdaság világában olyan nagy áldozat lenne két egészoldalas kormányhirdetést is megjelentetni?
A papír alapú lap címoldalán megjelent egy Üzenet című írás. Ebben Németh Péter főszerkesztő azon sopánkodik, hogy lehoztak egy egész oldalas politikai hirdetést, amelynek listaára 2024-ben több mint ötmillió forint volt. A politikai hirdetés arról szólt, hogy a kormány üzeni Brüsszelnek, hogy a magyarok a nemzeti petíció alapján nemet mondhatnak a háború további támogatására, az ukrán állam működésének finanszírozására és a rezsiárak emelésére. A fényképen Ursula es Manfred mutat a köztük álló Zelenszkij üres markába, utalva arra, hogy rakjuk tele. Üzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! – mondja a hirdetés. Nem árt, ha tudjuk, hogy a Zelenszkij által kért 800 milliárd dollár igénye Orbán Viktor szerint megfelel mintegy 40 évnyi magyar nyugdíjnak.
Egy ilyen nemzeti alapon álló, magyar érdekeket szolgáló hirdetést az ember akár ingyen is sokszorosít, terjeszt, nemhogy olyan horribilis összegért, amennyi a Népszava fizetett politikai hirdetésekre vonatkozó tarifája.
Ez nyilvánvalóan békepárti üzenet, amellyel a Századvég Alapítvány mérése szerint a magyarok 92 százaléka egyetért, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget.
Németh Péter főszerkesztő ezek után nyilván ahhoz a 8 százalékhoz tartozhat, aki igent mond a háború további támogatására, az ukrán állam működtetésének finanszírozására, a rezsiárak emelésére.
Pedig a lap 1948-tól hivatalosan a szakszervezetek központi lapja volt, a kisemberek érdekképviseletét szolgálta.
Csak 2019 óta van Leisztinger Tamás tulajdonában. A fejlécén ma ott díszeleg a Szociáldemokrata napilap felirat. Ez azért is érdekes, mert Magyarországon létezik ugyan papíron az 1890-ben alapított történelmi párt jogutódja, amely parlamenten kívüli erő, elvben továbbra is aktív és a klasszikus munkásosztálybeli és dolgozói értékekre fókuszál. Lényegében mégis olyan, mintha nem lenne. A napi közéleti csatározásokban nem vesz részt. A rendszerváltozás után Petrasovits Anna elnökölte, aztán sokáig Kapolyi László kommunista nagytőkés feladata volt, hogy a pártot takarékon tartsa, nehogy konkurense legyen az MSZP-nek. Ma sincs belőle semmi, legfeljebb a Népszava fejlécén olvashatunk róla. Nincs olyan társadalmi csoport, amely nevesítve a lap mögött állna. Így aztán
mindig azok szekerét tolja, akik a brüsszeli baloldal támogatói.
Szóval Németh sopánkodik, mert lehozták a kormány politikai hirdetését. Sopánkodik, mert – mint mondja –
a túlélés érdekében ilyen termékeket is be kell fogadni.
Ma, a piacgazdaság világában olyan nagy áldozat lenne két egészoldalas kormányhirdetést is megjelentetni? Ilyen gonosz a kormány, hogy képes egy kazal pénzt áldozni arra, hogy a nemzeti ügyet szolgálja még akkor is, ha a vele nyíltan ellenséges napilap ettől stabilabb lábakon áll majd?
Németh bevallja, hogy
az a tét, „Hogy elmondhassuk, Ukrajna és Zelenszkij, egy Oroszország által lerohant ország és annak vezetője nem ilyen üzenetet érdemel, hanem azt, hogy kiállunk mellette. Hogy elmondhassuk: kitartunk Ukrajna szabadsága mellett és elítéljük az agresszort. És kiállunk az Európai Unió támogatása mellett. Mert meggyőződésünk, csak ezek a lépések szolgálják a békét.”
Ez a válaszuk a petícióra, amit legkevésbé sem tartanak nemzetinek.
Orbán Nyíregyházán, Kecskeméten a háborúellenes gyűléseken kijelentette, „az elmúlt fél órában is meghalt több tucat ember”. Erre mond igent a Népszava főszerkesztője. Erre mondhatja az olvasóinak, szégyen ilyen hirdetést lehozni. Ezek szerint csak azért teszi, hogy elmondhassa, ők a napi tömeges halál, a vérontás mellett állnak.
Németh a hullahegyeket tartaná nemzetinek? Miközben a balos olvasók döntő százaléka sem akar háborút?
Ezek szerint Németh még sajátjai között is kisebbségben szorul, mert a józan észt nem írja fölül a vérontás igenlése. Az csak politikai érdekből megy. Annak a 8 százaléknak a politikai érdekéből.
Igazán vastag bőrt igényel annak kimondása, hogy elfogadják a hirdetési pénzt, hogy továbbra is kimondhassák, ők Brüsszel, a Tisza és Ukrajna, ha tetszik: a vér és a halál érdekeit szolgálják. Virtigli kommunista tempó.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Tehát például ne csak arra lehessen szavazni, aki mosolyogva tolja a marketingszöveget, miközben elhallgatja az apróbetűs részleteket. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Az, hogy minden rosszat csökkentünk, minden jót emelünk, és mindehhez egy fillér plusz adó beszedésére sincsen szükség, üzletemberhez méltatlan bohóckodás. Kohán Mátyás írása.
(Kép: Kisbenedek Attila/AFP)
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg megvetés jár-e minden romának, aki nem fényesítgeti csicskásként egy jogászdinasztia sarjának aktuális műtermi fotóját?
Ezt is ajánljuk a témában
Okos pestiek épp telehányják az internetet egy olyan hamis állítással, amellyel pont a legkiszolgáltatottabbaknak ártanak. Francesca Rivafinoli írása.
***