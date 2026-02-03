Ilyen arcátlanságra, mint amit ma a Népszava csinált, tényleg csak az igazi kommunisták képesek

A papír alapú lap címoldalán megjelent egy Üzenet című írás. Ebben Németh Péter főszerkesztő azon sopánkodik, hogy lehoztak egy egész oldalas politikai hirdetést, amelynek listaára 2024-ben több mint ötmillió forint volt. A politikai hirdetés arról szólt, hogy a kormány üzeni Brüsszelnek, hogy a magyarok a nemzeti petíció alapján nemet mondhatnak a háború további támogatására, az ukrán állam működésének finanszírozására és a rezsiárak emelésére. A fényképen Ursula es Manfred mutat a köztük álló Zelenszkij üres markába, utalva arra, hogy rakjuk tele. Üzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! – mondja a hirdetés. Nem árt, ha tudjuk, hogy a Zelenszkij által kért 800 milliárd dollár igénye Orbán Viktor szerint megfelel mintegy 40 évnyi magyar nyugdíjnak.

Egy ilyen nemzeti alapon álló, magyar érdekeket szolgáló hirdetést az ember akár ingyen is sokszorosít, terjeszt, nemhogy olyan horribilis összegért, amennyi a Népszava fizetett politikai hirdetésekre vonatkozó tarifája.

Ez nyilvánvalóan békepárti üzenet, amellyel a Századvég Alapítvány mérése szerint a magyarok 92 százaléka egyetért, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget.