Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter nagy attila tibor németh péter fidesz népszava

Válaszka Németh Péternek

2026. február 14. 10:26

A Népszava évek óta a Fidesz-kormány fizetett hirdetéseinek is köszönhetően tartja fenn magát.

2026. február 14. 10:26
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Válaszka Németh Péternek.

A Népszava főszerkesztőjének nagyon nem tetszik, ahogy én a »lepedő-ügyet« értékeltem. Egyet nem vesz figyelembe:az ominózus eset nem Magyar Péter magánlakásában történt, hanem házibuli után, nem teljesen szerencsés körülmények között – maga Magyar Péter is »kábítószernek kinéző« dologról beszélt a videójában, igaz, abból nem fogyasztott semmit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Nem szolgál örömömre, hogy ha bárkinek - így Magyar Péternek - az intim perceit kamerára rögzítik,de az Ötkertes bulibotrány után Magyar Péter lehetett volna óvatosabb. Nem volt az, ami elgondolkodtató.

A »hirtelen erősen Fideszhez igazodó Nagy Attila Tibor« pedig felhívja a figyelmet, hogy a Népszava évek óta a Fidesz-kormány fizetett hirdetéseinek is köszönhetően tartja fenn magát.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2026. február 14. 12:04
A »hirtelen erősen Fideszhez igazodó Nagy Attila Tibor« pedig felhívja a figyelmet, hogy a Népszava évek óta a Fidesz-kormány fizetett hirdetéseinek is köszönhetően tartja fenn magát.” nekik ez jár!
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2026. február 14. 11:37
Egy aprócska laposka lapocska, benne közel 150 év sok sok mocska.
Válasz erre
4
0
johannluipigus
2026. február 14. 11:23
Nincs az a butafasz tiszaros proli, aki elhinné azt a csacsiságot, hogy a Népszarát az olvasók tartják el, még a szerencsétlen balfácán rasputin sem hinné el.
Válasz erre
4
0
balbako_
2026. február 14. 11:10
A Szaros bedrogozva megette az állatkert aranyhalait és vadkacsáit. ( A drog ezt teszi az aggyal....)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!