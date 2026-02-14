Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
A Népszava évek óta a Fidesz-kormány fizetett hirdetéseinek is köszönhetően tartja fenn magát.
„Válaszka Németh Péternek.
A Népszava főszerkesztőjének nagyon nem tetszik, ahogy én a »lepedő-ügyet« értékeltem. Egyet nem vesz figyelembe:az ominózus eset nem Magyar Péter magánlakásában történt, hanem házibuli után, nem teljesen szerencsés körülmények között – maga Magyar Péter is »kábítószernek kinéző« dologról beszélt a videójában, igaz, abból nem fogyasztott semmit.
Nem szolgál örömömre, hogy ha bárkinek - így Magyar Péternek - az intim perceit kamerára rögzítik,de az Ötkertes bulibotrány után Magyar Péter lehetett volna óvatosabb. Nem volt az, ami elgondolkodtató.
A »hirtelen erősen Fideszhez igazodó Nagy Attila Tibor« pedig felhívja a figyelmet, hogy a Népszava évek óta a Fidesz-kormány fizetett hirdetéseinek is köszönhetően tartja fenn magát.”
