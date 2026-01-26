Nem erősíti a cselédsajtóba vetett bizalmat, ha kiderül, márpedig a Népszava maga írja, hogy
„A történész mindezt egy szóbeszédre alapozva állította.”
Kifejezetten cuki, nem igaz?
Megmosolyogtató, hogy a múlt tényeivel dolgozó történész szóbeszédre alapozza az állításait. Vagyis lényegében maga cáfolja, hogy bizonyosan pánik volt a Karmelitában. Illetve Bottoni önmagát cáfolja akkor is, amikor azt mondja, hogy „amennyiben a mért adatok nem tévesek.” Érezhetjük, a megállapítás valójában azt jelenti, hogy de bizony, tévesek.
S hogy hihetőbb legyen, ezért tényszerű történelmi állítással igyekszik igazolni a hamis állítást, egyben csalással vádolva Orbán Viktort, ami úgyis nagy divat ma a baloldalon. A Tisza nagy mértékű vezetését szerinte ugyanis, ismételjük: csak egy olyan léptékű beavatkozás írhatná felül, mint amilyen 1947-ben volt a kékcédulás szavazás.