Hogy ő komcsi-e, azt nem tudni, tény azonban, hogy Hanák Péter-díjjal olyanokat nem szoktak kitüntetni, akik nem tartoznak a brancsba, és akit nem akarnak hitelesebbé tenni a kitüntetés által a társadalom előtt, hogy tovább folytathassa a kommunista érdekek „hiteles” képviseltét, mérgező gondolataik tárgyszerűnek csomagolt terjesztését.

Nos, ez a Bottoni volt az az ember, akinek kijelentése főcímhez segítette a Népszavát. Eszerint

„Decemberben már nagy pánik volt a Karmelitában a rettenetes mérési adatok miatt. (...)

Amennyiben ugyanis a mért 10-12 százalékos Tisza-előny nem téves, akkor azt csak egy olyan léptékű beavatkozás írhatná felül, mint amilyen 1947-ben volt a kékcédulás szavazás.”

Mintha Bottonit megfertőzte volna Török Gábor, aki ugyanezzel az álságos és hamis fordulattal igyekszik sulykolni az agyakba, hogy az áprilisi választás már megfordíthatatlan. Persze, csak ha valóban ez a helyzet. De nem ez.