tisza ceausescu orbán balázs stefano bottoni álnéven ír népszava

Magyar Péter már meg is írta a saját bukását – álnéven

2026. január 26. 14:57

Már a Népszavában is készülnek a Tisza választási bukására.

2026. január 26. 14:57
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Érdekes információk gazdáját találta meg a Népszava Stefano Bottoni olasz-magyar nemzetiségű történész személyében, akinek fő kutatási területe a kommunista Románia nemzetiségi politikája.

Fene a gusztusát, mondhatnánk erre, ennyi energiával akár a jó ügyet is kutathatná, nem csak a rosszat.

Tudjuk jól, a Ceausescu nevű román főkommunistát és feleségét egy sebtében felállított rendkívüli katonai bíróság ítélte halálra népirtás bűne miatt. Hát ezt a világot kutatja Bottoni. 

Ha valaki, akkor ő jól tudja, hogy a kommunistákra sok minden jellemző, csak az igazmondás nem. 

Hogy ő komcsi-e, azt nem tudni, tény azonban, hogy Hanák Péter-díjjal olyanokat nem szoktak kitüntetni, akik nem tartoznak a brancsba, és akit nem akarnak hitelesebbé tenni a kitüntetés által a társadalom előtt, hogy tovább folytathassa a kommunista érdekek „hiteles” képviseltét, mérgező gondolataik tárgyszerűnek csomagolt terjesztését.

Nos, ez a Bottoni volt az az ember, akinek kijelentése főcímhez segítette a Népszavát. Eszerint 

Decemberben már nagy pánik volt a Karmelitában a rettenetes mérési adatok miatt. (...)

Amennyiben ugyanis a mért 10-12 százalékos Tisza-előny nem téves, akkor azt csak egy olyan léptékű beavatkozás írhatná felül, mint amilyen 1947-ben volt a kékcédulás szavazás.

Mintha Bottonit megfertőzte volna Török Gábor, aki ugyanezzel az álságos és hamis fordulattal igyekszik sulykolni az agyakba, hogy az áprilisi választás már megfordíthatatlan. Persze, csak ha valóban ez a helyzet. De nem ez. 

Nem erősíti a cselédsajtóba vetett bizalmat, ha kiderül, márpedig a Népszava maga írja, hogy 

„A történész mindezt egy szóbeszédre alapozva állította.” 

Kifejezetten cuki, nem igaz?

Megmosolyogtató, hogy a múlt tényeivel dolgozó történész szóbeszédre alapozza az állításait. Vagyis lényegében maga cáfolja, hogy bizonyosan pánik volt a Karmelitában. Illetve Bottoni önmagát cáfolja akkor is, amikor azt mondja, hogy „amennyiben a mért adatok nem tévesek.” Érezhetjük, a megállapítás valójában azt jelenti, hogy de bizony, tévesek. 

S hogy hihetőbb legyen, ezért tényszerű történelmi állítással igyekszik igazolni a hamis állítást, egyben csalással vádolva Orbán Viktort, ami úgyis nagy divat ma a baloldalon. A Tisza nagy mértékű vezetését szerinte ugyanis, ismételjük: csak egy olyan léptékű beavatkozás írhatná felül, mint amilyen 1947-ben volt a kékcédulás szavazás.  

A párhuzam már önmagában visszataszító, mert csalással azonosítja a Fideszt, noha ez épp a kommunisták jellemzője. 

Csaltak 1947-ben, aztán a pártállam alatt, amikor egy jelölt „közül” lehetett választani, majd Medgyessy és Gyurcsány idejében az újraszámolás helyett bezúzott szavazócédulákkal, illetve a gazdaság állapotáról a társadalom tökékéletes félreveztésével, az Európai Unió hathatós segítségével. 

A kékcédulás választásról csak annyit, hogy a Magyar Kommunista Párt által elkövetett nagyszabású választási csalássorozat nevét az úgynevezett kék cédulákról kapta, amelyek a szavazásra jogosultságot igazolták az átjelentkezett választópolgárok számára. A választójogi törvény ugyanis lehetővé tette, hogy az állampolgárok ideiglenes lakóhelyükön szavazzanak, amennyiben rendelkeztek egy speciális, kék színű igazoló cédulával.

A kommunisták tömegesen hamisították ezeket a kék cédulákat, és egy-egy személyt több szavazókörzetben is voksoltattak, gyakran teherautókkal szállítva őket a különböző helyszínek között, hogy több alkalommal is leadhassák a szavazatukat. 

Persze Bottonit sem véletlenül kérdezte meg most a Népszava, s hozta le azt az anyagot, amit szakmai szempontból sem lett volna szabad, mert szóbeszédet egy magára valamit adó orgánum nem közöl. Tudják ezt a szerkesztők is, csak hát mostanában már ők is készülnek a Tisza választási bukására, és hangolni kell a népet a fiaskóra. Orbán Balázs a Mandinernek el is mondta, hogy 

„Ezt mondják és tartják [hogy masszívan vezet a Tisza], de kilóg a lóláb. Hiszen Magyar Péter már álnéven meg is írta, hogy nem is olyan nagy baj, ha nem nyer a Tisza, majd erős ellenzék lesznek a következő négy évben.” 

Az ukránok ezért álltak bele oly brutálisan a választási előkészületekbe. Mi pedig válaszul kitöltjük a nemzeti petíciós ívet. Nem a háború finanszírozására, nem az ukrán állam működésének finanszírozására, nem a rezsi háború miatti emelésére. Hanem hogy Orbán hatékonyabban tudjon a magyarokért harcolni Brüsszelben.–

***

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)

 

