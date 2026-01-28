„Magyarországon a tragédiának nevei és arcai vannak” – a holokauszt áldozataira emlékezett Orbán Viktor
A miniszterelnök hangsúlyozva, hogy az emlékezés felelősséggel is jár.
Ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni.
„Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok. Ma (Január 27) van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok, amelyek az elmúlt években (évtizedekben) el nem mulasztották soha, hogy megemlékezzenek a holokausztról – és ezt a megemlékezést lehetőleg mindig összekössék a magyarok elévülhetetlen bűnösségének és ocsmányságának hangoztatásával.
Mutatom, mire jutottam!
444.hu, 13.50: Semmi.
És akkor nézzük a Népszavát 13.55-kor: Semmi.
Lássuk a 24.hu-t: 13.59-kor: Semmi.
Lássuk a HVG-t: 14.02-kor: Semmi.
Persze mindez nem túl meglepő. Nehéz úgy a holokausztra emlékezni, hogy ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni. Még szerencse, hogy ezeknek ez megy. Ezt csinálták a szovjet időkben, úgy ötven évig.
(Ui.: 14.48-kor fejeztem be az írást. A helyzet változatlan.)”
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök hangsúlyozva, hogy az emlékezés felelősséggel is jár.
Fotó: Katona Tibor / MTI
Ezt is ajánljuk a témában
Ábrahám Róbert szerint a Tisza mozgalma egy online Tanácsköztársaság, ami a gyűlöletre épül.