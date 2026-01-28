Lássuk a 24.hu-t: 13.59-kor: Semmi.

Lássuk a HVG-t: 14.02-kor: Semmi.

Persze mindez nem túl meglepő. Nehéz úgy a holokausztra emlékezni, hogy ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni. Még szerencse, hogy ezeknek ez megy. Ezt csinálták a szovjet időkben, úgy ötven évig.

(Ui.: 14.48-kor fejeztem be az írást. A helyzet változatlan.)”