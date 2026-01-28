Ft
24. hu hvg népszava holokauszt áldozat 444

A holokauszt áldozatainak az emléknapja az ellenzéki sajtóban: semmi!

2026. január 28. 06:52

Ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni.

2026. január 28. 06:52
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok. Ma (Január 27) van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok, amelyek az elmúlt években (évtizedekben) el nem mulasztották soha, hogy megemlékezzenek a holokausztról – és ezt a megemlékezést lehetőleg mindig összekössék a magyarok elévülhetetlen bűnösségének és ocsmányságának hangoztatásával.

Mutatom, mire jutottam!

444.hu, 13.50: Semmi.

És akkor nézzük a Népszavát 13.55-kor: Semmi.

Lássuk a 24.hu-t: 13.59-kor: Semmi.

Lássuk a HVG-t: 14.02-kor: Semmi.

Persze mindez nem túl meglepő. Nehéz úgy a holokausztra emlékezni, hogy ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni. Még szerencse, hogy ezeknek ez megy. Ezt csinálták a szovjet időkben, úgy ötven évig.

(Ui.: 14.48-kor fejeztem be az írást. A helyzet változatlan.)”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

Egyszeriember
2026. január 28. 07:32
Ezzel inkább csak az a baj, hogy mindig fekete-fehérben kell látniuk a világot (arisztotelészi kétértékű logika) és fehérnek meg feketének okvetlenül gyűlölnie kell egymást. Az már csak a ráadás, hogy akár naponta is képesek váltogatni minden különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül, hogy épp feketének vagy fehérnek látják-e a dolgokat...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 28. 07:09
Nincs semmi a holokausztról a balos lapokban? Pedig az avo-ban, az avh-ban olyan remekül együtt tudtak működni a balos zsidókkal... Már ezek sem a régiek... Se az egyik se a másik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!