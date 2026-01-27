Ft
megemlékezés holokauszt orbán viktor

„Magyarországon a tragédiának nevei és arcai vannak” – a holokauszt áldozataira emlékezett Orbán Viktor

2026. január 27. 12:53

A miniszterelnök hangsúlyozva, hogy az emlékezés felelősséggel is jár.

2026. január 27. 12:53
null

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a holokauszt áldozataira emlékezett keddi X-posztjában. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon a tragédiának „neve és arca van”, hiszen rengeteg család szenvedett és szakadt szét a történelmi események során.

Az emlékezés nem csak a múltról szól”

– írta Orbán Viktor. A posztban utalt arra is, hogy Európa-szerte ismét növekszik az antiszemitizmus, ezért kötelességünk biztosítani, hogy a holokauszthoz hasonló gonoszság soha többé ne térhessen vissza.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

 

patikus-3
•••
2026. január 27. 14:02 Szerkesztve
Az interneten kering egy videó, ahol egy zsidó főmufti, kezét Donald Trump vállára téve dicsekszik, hogy „te vagy Amerika első zsidó elnöke”, amire Donald élénken helyesel. Reméljük, a főmufti eljön a választások előtt Magyarországra, hogy itt is eldicsekedjen, „Viktor, te vagy a magyarok első zsidó miniszterelnöke”. Hadd bólogasson csak Orbán Viktor is nagyokat a kamerába, hogy a magyarok még időben megtudhassák, kire is kő szavazni.
Swansea2688
2026. január 27. 13:47
Hímtag kivan a holokauszttal meg az összes emlékével!
patikus-3
•••
2026. január 27. 13:46 Szerkesztve
Képmutató Viktor! A gázai gyermekeknek is vannak neveik és arcuk. 30ezer+ elélettelenedett közülük a náci bombatámadásokban. Tudom, hogy ezt érted, mert embernek tartalak. Ellentétben a barátaiddal. De csapdába kergetted magad, már soha többé nem mondhatod ki az igazat. Ezek nem eresztenek... Őszintén sajnállak.
stormy
2026. január 27. 13:27
1940-es evekben a zsidók pont annyi ideje voltak europában, mint ma a muszlimok és pont olyan illegális modon és szervezetten érkeztek.
