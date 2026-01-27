„Magyarországon a tragédiának nevei és arcai vannak” – a holokauszt áldozataira emlékezett Orbán Viktor

A bukmékerek már tudják: Orbán Viktor a favorit az egyik legnépszerűbb fogadóirodánál
Az Unibet a Fidesz sikerét tartja esélyesebbnek az áprilisi választáson.
A miniszterelnök hangsúlyozva, hogy az emlékezés felelősséggel is jár.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a holokauszt áldozataira emlékezett keddi X-posztjában. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon a tragédiának „neve és arca van”, hiszen rengeteg család szenvedett és szakadt szét a történelmi események során.
Az emlékezés nem csak a múltról szól”
– írta Orbán Viktor. A posztban utalt arra is, hogy Európa-szerte ismét növekszik az antiszemitizmus, ezért kötelességünk biztosítani, hogy a holokauszthoz hasonló gonoszság soha többé ne térhessen vissza.
