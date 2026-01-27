A bukmékerek már tudják: Orbán Viktor a favorit az egyik legnépszerűbb fogadóirodánál

Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég
Az Unibet a Fidesz sikerét tartja esélyesebbnek az áprilisi választáson.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Unibet fogadóiroda alacsonyabb szorzóval méri Orbán Viktor választási győzelmét, vagyis nagyobb esélyt tulajdonít a Fidesz sikerének.
Orbán Viktor győzelme esetén a fogadók a felrakott összeg 1,65-szörösét, míg Magyar Péter elsősége esetén 2,1-szeresét nyerhetnék meg.
„A fogadóirodák is elkezdték beárazni a Fidesz győzelmét” – kommentálta Szánthó Miklós.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor