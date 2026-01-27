A bukmékerek már tudják: Orbán Viktor a favorit az egyik legnépszerűbb fogadóirodánál

Nem, kedves volt fideszes barátaim, a Tisza nem egy „jobb Fidesz”

Aki nosztalgiázik a „jobb” Fidesz után, a 2010-es évek elejének kevésbé plebejus, kevésbé harsány verziója után, és azt hiszi, hogy a Tisza az, azt csúnyán átverik a palánkon. Olvasói levél.