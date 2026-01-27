Ft
magyar péter szánthó miklós unibet orbán viktor

A bukmékerek már tudják: Orbán Viktor a favorit az egyik legnépszerűbb fogadóirodánál

2026. január 27. 12:42

Az Unibet a Fidesz sikerét tartja esélyesebbnek az áprilisi választáson.

2026. január 27. 12:42
null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Unibet fogadóiroda alacsonyabb szorzóval méri Orbán Viktor választási győzelmét, vagyis nagyobb esélyt tulajdonít a Fidesz sikerének.

Orbán Viktor győzelme esetén a fogadók a felrakott összeg 1,65-szörösét, míg Magyar Péter elsősége esetén 2,1-szeresét nyerhetnék meg.

„A fogadóirodák is elkezdték beárazni a Fidesz győzelmét” – kommentálta Szánthó Miklós.

Forrás: Facebook / Szánthó Miklós

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 22 komment

oberennsinnen49
2026. január 27. 13:57
Jó, jó, de mit fognak most tenni a DEMOKRATIKUS KÖZVÉLEMÉNY-"MÉRŐK"? Pulai, Hahn és a "falka"?
oberennsinnen49
2026. január 27. 13:56
1,65:2,10 Ez kb. megfelel a Társadalom Kutató 50-41-es Fidesz-vezetési arányának. Azaz, úgy néz ki, jelenleg VALÓBAN JELENTŐS ELŐNY A NEMZETI PATRIÓTA OLDALON. Így maradjon, esetleg nőjön.
Unknown
2026. január 27. 13:51
ha már fogadni akarsz, akkor ne itt, hanem a Polymarketnél ott 37%-nak megfelelő oddsal tudsz a fideszre fogadni, illetve 60%nak megfelelő oddsal a Tiszára
ördöngös pepecselés
2026. január 27. 13:43
most kell a Fideszre fogadni mert később csökkenteni fogják az szorzót ez egyébként közvélemény kutatásnak is kiváló mert ha nagyon sokan fogadnak egyik irányba akkor a fogadásszervezőnek érdemes korrigálni, hogy stabilizálja a nyereségét(ha nem teszi akkor még bukhat is az üzleten)
