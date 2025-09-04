A politikai rulett veszélyei 

Ennyit az áfacsökkentésről: a tiszás Dálnoki szerint felelőtlenség Magyar Péter terve
A Tisza kiszivárgott adóemelési terve után itt az újabb kijózanító elszólás. A párt gazdasági programírója szerint felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni.
Egy taxis a minap azt mondta nekem, hogy neki mindegy, ki nyeri a 2026-os választást, csak változás legyen. Úgy tűnt, hogy szerinte Magyarország kormányának kiválasztása olyan, mintha tombolajegy volna, ahol minden szelvény nyer. Csakhogy ez a stratégia sok országban recessziót, inflációt vagy államcsődöt hozott. Sebestyén Géza írása.
A minap egy taxisofőr vitt a belvárosban, amikor befutott hozzá Magyar Péter telefonhívása. Ez a választásokra terelte beszélgetésünket. Ő határozottan kijelentette, hogy „Nekem mindegy, ki lesz a következő, csak változás legyen”.
Meglepődtem. Kérdeztem, hogy ha levágják mindkét lábát, annak is ugyanígy örülne, hiszen az is változás. Vagy ha a benzin literje ezer forint fölé szökik, az is növelné a változatosságot, de ezt is szívesen fogadná?
Ez a rövid beszélgetés többet mondott el nekem a politikáról, mint tíz választási program együttvéve. A fenti mondatban benne volt a remény, a düh, a fáradtság. De benne volt a veszély is.
A taxis szavai eszembe juttatták, hogy a változás szlogenje sok helyen volt már politikai fogás. Persze első sorban olyan országokban, melyeket ritkán tekintenénk mintaállamoknak. És a gondolkodó embereket valószínűleg nem lepi meg, hogy az ilyen kísérletekért rendre súlyos árat fizettek az állampolgárok.
Vegyük például Nigériát 2015-ben. Az emberek belefáradtak a korrupcióba, a Boko Haram terrortámadásaiba, az üzemanyaghiányba. A Goodluck Jonathan-féle kormány nem tudta visszahozni a lendületet. A közvélemény úgy érezte, hogy a hajó süllyed.
Ekkor tűnt fel Muhammadu Buhari. Korrupcióellenes hősként, rendteremtő katonaként vonult a színre. A „változás” győzött. Ám jobb élet helyett devizakorlátokat, importtilalmakat és a recessziót hozott. Az átlag nigériai polgár a végén nemcsak a Boko Haram miatt aggódhatott, hanem azért is, hogy lesz-e holnap kenyér a boltban.
Hasonló történet zajlott Zambiában 2011-ben. Húsz évnyi kormányzás után az emberek fellázadtak a régi elit ellen. A Hazafias Front harsányan hirdette az „emberekhez közel álló” politikáját.
Építettek is egy új világot. Ám ezt kölcsönökből tették. Olyan tempóban adósodott el az ország, hogy közel tíz év alatt a GDP-arányos államadósság 20 százalék alól 100 százalék fölé emelkedett.
Ghána 2008-ban a „Better Ghana” jelszóra szavazott. Ám az új kormány bőkezű ígéretei helyett inflációt, áramszüneteket és IMF-megszorításokat kaptak. Mongóliában 2012-ben a Demokrata Párt készpénzosztogatással próbálta meggyőzni a népet, ám ennek a változásnak sem happy end lett a vége, hanem IMF-mentőcsomag. Törökországban 1991-ben a jóléti fordulat helyett valutaválság és reálbércsökkenés jött.
Mi a közös ezekben az esetekben?
Az, hogy az emberek nem programra, hanem csak és kizárólag a változásra szavaztak. És amikor a változás bekopogtatott, kiderült, hogy sokkal rosszabb, mint a korábbi világ volt.
A fejlett demokráciákban ez a logika ritka. Ha valaki Svédországban vagy Németországban szavaz, pontosan tudja, hogy mit jelent egy szociáldemokrata vagy egy kereszténydemokrata kormány. A pártok programjai évtizedek alatt kikristályosodtak, a választói bizalom pedig azon alapszik, hogy nincsenek meglepetések.
A választás egy demokráciában nem lottó, hanem finomhangolás. Mintha Beethoven ötödik szimfóniáját egyszer hegedűn, máskor brácsán hallanánk. A dallam ugyanaz, csak a hangszer más.
Ezért tartom nagyon veszélyesnek a taxis idézett mondát. A változás ugyanis olyan, mint egy olyan termék, amit az ember vakon klikkelve rendel az interneten. Lehet benne csokoládé, de skorpió is.
A politika története tele van példákkal arra, hogy a dühből fakadó váltás végül még nagyobb dühöt szült. Ahol pedig a választók nem a változás kedvéért, hanem a programok alapján döntöttek, ott stabilabb és jobb kormányzás lett a jutalmuk.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.
