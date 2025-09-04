A politikai rulett veszélyei 

Ekkor tűnt fel Muhammadu Buhari. Korrupcióellenes hősként, rendteremtő katonaként vonult a színre. A „változás” győzött. Ám jobb élet helyett devizakorlátokat, importtilalmakat és a recessziót hozott. Az átlag nigériai polgár a végén nemcsak a Boko Haram miatt aggódhatott, hanem azért is, hogy lesz-e holnap kenyér a boltban.

Hasonló történet zajlott Zambiában 2011-ben. Húsz évnyi kormányzás után az emberek fellázadtak a régi elit ellen. A Hazafias Front harsányan hirdette az „emberekhez közel álló” politikáját.

Építettek is egy új világot. Ám ezt kölcsönökből tették. Olyan tempóban adósodott el az ország, hogy közel tíz év alatt a GDP-arányos államadósság 20 százalék alól 100 százalék fölé emelkedett.

Ghána 2008-ban a „Better Ghana” jelszóra szavazott. Ám az új kormány bőkezű ígéretei helyett inflációt, áramszüneteket és IMF-megszorításokat kaptak. Mongóliában 2012-ben a Demokrata Párt készpénzosztogatással próbálta meggyőzni a népet, ám ennek a változásnak sem happy end lett a vége, hanem IMF-mentőcsomag. Törökországban 1991-ben a jóléti fordulat helyett valutaválság és reálbércsökkenés jött.

Mi a közös ezekben az esetekben?

Az, hogy az emberek nem programra, hanem csak és kizárólag a változásra szavaztak. És amikor a változás bekopogtatott, kiderült, hogy sokkal rosszabb, mint a korábbi világ volt.

A fejlett demokráciákban ez a logika ritka. Ha valaki Svédországban vagy Németországban szavaz, pontosan tudja, hogy mit jelent egy szociáldemokrata vagy egy kereszténydemokrata kormány. A pártok programjai évtizedek alatt kikristályosodtak, a választói bizalom pedig azon alapszik, hogy nincsenek meglepetések.

A választás egy demokráciában nem lottó, hanem finomhangolás. Mintha Beethoven ötödik szimfóniáját egyszer hegedűn, máskor brácsán hallanánk. A dallam ugyanaz, csak a hangszer más.

Ezért tartom nagyon veszélyesnek a taxis idézett mondát. A változás ugyanis olyan, mint egy olyan termék, amit az ember vakon klikkelve rendel az interneten. Lehet benne csokoládé, de skorpió is.

A politika története tele van példákkal arra, hogy a dühből fakadó váltás végül még nagyobb dühöt szült. Ahol pedig a választók nem a változás kedvéért, hanem a programok alapján döntöttek, ott stabilabb és jobb kormányzás lett a jutalmuk.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP