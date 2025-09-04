Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Boko Haram infláció program recesszió ígéret politika

A politikai rulett veszélyei 

2025. szeptember 04. 11:44

Egy taxis a minap azt mondta nekem, hogy neki mindegy, ki nyeri a 2026-os választást, csak változás legyen. Úgy tűnt, hogy szerinte Magyarország kormányának kiválasztása olyan, mintha tombolajegy volna, ahol minden szelvény nyer. Csakhogy ez a stratégia sok országban recessziót, inflációt vagy államcsődöt hozott. Sebestyén Géza írása.

2025. szeptember 04. 11:44
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

A minap egy taxisofőr vitt a belvárosban, amikor befutott hozzá Magyar Péter telefonhívása. Ez a választásokra terelte beszélgetésünket. Ő határozottan kijelentette, hogy „Nekem mindegy, ki lesz a következő, csak változás legyen”.  

Ezt is ajánljuk a témában

Meglepődtem. Kérdeztem, hogy ha levágják mindkét lábát, annak is ugyanígy örülne, hiszen az is változás. Vagy ha a benzin literje ezer forint fölé szökik, az is növelné a változatosságot, de ezt is szívesen fogadná?  

Ez a rövid beszélgetés többet mondott el nekem a politikáról, mint tíz választási program együttvéve. A fenti mondatban benne volt a remény, a düh, a fáradtság. De benne volt a veszély is. 

A taxis szavai eszembe juttatták, hogy a változás szlogenje sok helyen volt már politikai fogás. Persze első sorban olyan országokban, melyeket ritkán tekintenénk mintaállamoknak. És a gondolkodó embereket valószínűleg nem lepi meg, hogy az ilyen kísérletekért rendre súlyos árat fizettek az állampolgárok. 

Vegyük például Nigériát 2015-ben. Az emberek belefáradtak a korrupcióba, a Boko Haram terrortámadásaiba, az üzemanyaghiányba. A Goodluck Jonathan-féle kormány nem tudta visszahozni a lendületet. A közvélemény úgy érezte, hogy a hajó süllyed.  

Ezt is ajánljuk a témában

Ekkor tűnt fel Muhammadu Buhari. Korrupcióellenes hősként, rendteremtő katonaként vonult a színre. A „változás” győzött. Ám jobb élet helyett devizakorlátokat, importtilalmakat és a recessziót hozott. Az átlag nigériai polgár a végén nemcsak a Boko Haram miatt aggódhatott, hanem azért is, hogy lesz-e holnap kenyér a boltban. 

Hasonló történet zajlott Zambiában 2011-ben. Húsz évnyi kormányzás után az emberek fellázadtak a régi elit ellen. A Hazafias Front harsányan hirdette az „emberekhez közel álló” politikáját.  

Építettek is egy új világot. Ám ezt kölcsönökből tették. Olyan tempóban adósodott el az ország, hogy közel tíz év alatt a GDP-arányos államadósság 20 százalék alól 100 százalék fölé emelkedett.  

Ghána 2008-ban a „Better Ghana” jelszóra szavazott. Ám az új kormány bőkezű ígéretei helyett inflációt, áramszüneteket és IMF-megszorításokat kaptak. Mongóliában 2012-ben a Demokrata Párt készpénzosztogatással próbálta meggyőzni a népet, ám ennek a változásnak sem happy end lett a vége, hanem IMF-mentőcsomag. Törökországban 1991-ben a jóléti fordulat helyett valutaválság és reálbércsökkenés jött.  

Mi a közös ezekben az esetekben? 

Az, hogy az emberek nem programra, hanem csak és kizárólag a változásra szavaztak. És amikor a változás bekopogtatott, kiderült, hogy sokkal rosszabb, mint a korábbi világ volt. 

A fejlett demokráciákban ez a logika ritka. Ha valaki Svédországban vagy Németországban szavaz, pontosan tudja, hogy mit jelent egy szociáldemokrata vagy egy kereszténydemokrata kormány. A pártok programjai évtizedek alatt kikristályosodtak, a választói bizalom pedig azon alapszik, hogy nincsenek meglepetések.  

A választás egy demokráciában nem lottó, hanem finomhangolás. Mintha Beethoven ötödik szimfóniáját egyszer hegedűn, máskor brácsán hallanánk. A dallam ugyanaz, csak a hangszer más. 

Ezért tartom nagyon veszélyesnek a taxis idézett mondát. A változás ugyanis olyan, mint egy olyan termék, amit az ember vakon klikkelve rendel az interneten. Lehet benne csokoládé, de skorpió is.  

A politika története tele van példákkal arra, hogy a dühből fakadó váltás végül még nagyobb dühöt szült. Ahol pedig a választók nem a változás kedvéért, hanem a programok alapján döntöttek, ott stabilabb és jobb kormányzás lett a jutalmuk. 

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 04. 13:22
Számomra is felfoghatatlan, hogy akiknek jól megy a szekér azok is sokan olyan dumát engednek el, hogy "szemetek, mocskok". Egyiknél rákérdeztem, hogy mi a baj velük?-Az embert mindig baszogatják, ahelyett, hogy hagynák, hogy a dolgával foglalkozzon. /vendéglátás/ Szóval azt érzem, hogy azt várják el, hogy senki ne mondja meg, hogy ő hogyan kereshet pénzt. Remélem soha nem következik be amiről álmodnak, mert akkor állateledelt ehetünk menüben, mert azon van a legtöbb haszon.
Válasz erre
0
0
machet
2025. szeptember 04. 13:21
Hát ha mindegy akkor jó lesz majd neki a sz@rabb is.Mert az lenne.Jó messzire lát a taxis bácsi.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 04. 13:19
vamonos-4 a románok most nyalnak az IMF-nek
Válasz erre
0
0
scandal says Jack
2025. szeptember 04. 13:19
Bocsánat a kevés kivételnek, de a taxis egy külön furcsa népség. És nem csak az forgalomban való viselkedésük miatt ellentmondásos a társadalmi megitélésük. Mindegy ki nyer, csak változás legyen? Nyilván arra gondolt, hogy ne kelljen naponta több száz kilométert megtennie hülye utasokkal hanem - mert, hogy változás lesz - munka nélkül jó sok pénze legyen... de ez nem fog bekövetkezni, a többség nyomorult életét nem fogja politikai változás megjavítani, csak saját maga tudná... ehhez viszont az utóbbi 15 év intézkedései adták a legnagyobb lehetőséget.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!