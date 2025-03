Kiderült, miért jön ennyi fiatal Európába Nigériából

2025. március 10. 05:37

S az is, miért áll be a másik felük kis túlzással a terrorszervezetekbe harcolni. Méghozzá egy nigériai szakértő, Olukayode Bakare el is magyarázta nekünk. Interjú!

Szerző: Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője Sok fiatal lesz tagja a terrorszerveteknek, köztük a Boko Haramnak, amelytől fizetséget kapnak bűn- és terrorcselekmények elkövetéséért cserébe – magyarázta Olukayode Bakare, a Durham Egyetem vendégkutatója és oktatója, aki az MCC panelbeszélgetésére érkezett Budapestre. A szakértő szerint az afrikai migrációs hullámok hátterében nemcsak a politikai instabilitás és a romló biztonsági környezet áll, hanem az egyre nagyobb méreteket öltő szegénység elől is tömegek menekülnek. 2020 óta a Száhel katonai puccsok gócpontjává vált, legutóbb Nigerben és Gabonban vette át a hatalmat a katonai junta. Számíthatunk újabb katonai puccsokra? Az elmúlt öt évben nagy figyelmet fordítottam az afrikai kontinens törékenységére, különösen a szubszaharai régió egykori francia gyarmataira, Burkina Fasóra, Malira, Csádra és Nigerre. A töréseket az országokon belül különböző tényezők okozzák, ezek következményeit láthattuk 2023 júliusában Nigerben. A polgári kormány képtelen volt felvenni a küzdelmet az egyre romló humanitárius helyzettel. A szegénység már rendkívül magas volt, amikor a katonai junta azt mondta, ennek véget kell vetni. 2023 augusztusában Gabonban a választások után követtek el államcsínyt, válaszul arra, hogy az eredmények értelmében meghosszabbították volna az évtizedek óta uralkodó oligarcha család hivatali idejét. Mind a szegénység, mind a Száhelben látható biztonsági problémák kezelése a kormány feladata, és ezek megoldása szükséges ahhoz, hogy ne legyen több katonai puccs a régióban.

Az olyan fegyveres szervezetek, mint az al-Káida és az ISIS hogyan alakították a régió biztonsági helyzetét? A terrorista szervezetek egyre nagyobb teret hódítanak, miközben a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) nem tudja ellenük felvenni a harcot, és a katonai juntákat sem tudják meggyőzni, hogy adják vissza a hatalmat a polgári kormányoknak. A szervezetből a katonai junták által irányított Niger, Burkina Faso és Mali is kilépett arra hivatkozva, hogy jogtalan szankciókat vetettek be ellenük. Amíg a katonai junták kezében van az irányítás, nincs lehetőség a terrorszervezetek visszaszorítására. A harcok elől emberek millió hagyták el lakhelyeiket Afrika-szerte, Európába is tömegesen érkeznek. Mi vonzza az afrikaiakat Európába? A legtöbben a saját biztonságukat tartják szem előtt, amit hazájukban nem tudnak garantálni. De nemcsak a háború és a bizonytalanság, hanem a munkavállalási és oktatási lehetőségek miatt is sokan választják Európát. A klímaváltozás elsősorban a belső migrációs folyamatokban jelenik meg tényezőként. Rengetegen veszik igénybe az embercsempész-hálózatok szolgáltatásait, ám gyakran átveréssel végződnek. Milyen módszereket használnak a szervezetek az emberek kizsákmányolására? Az embercsempész bandákra nagy a kereslet, és ezt ki is használják. Jellemzően olyan ígéretekkel csábítják az embereket magukhoz, hogy például Nigeren keresztül eljuttatják őket Líbiába, majd Tunéziába, ahonnan pedig olyan európai országokba juthatnak, mint Spanyolország vagy Olaszország. Mindezt úgy tálalják, hogy nagyon egyszerű az út, annak ellenére, hogy a migrációs útvonalak két legveszélyesebb állomásán, a Szahara sivatagon és a Földközi-tengeren kell áthaladni. Általában előleget kérnek tőlük, de sokszor a pénznek, és nem ritkán a migránsoknak is nyoma veszik. Vannak olyanok is, akik nem érnek el a célállomásra, feladják az utat, ha pedig valaki útközben elveszíti a kapcsolatot a családjával, az nagyon komoly kihívást jelent. Európa különösen a mali és guineai állampolgárok körében népszerű, ők a szegénység elől próbálnak elmenekülni. Hogyan lehetne javítani a régió és az afrikai emberek helyzetét? A legsúlyosabb, kivándorlást okozó problémák a biztonság és az alapvető szolgáltatások hiánya, valamint a szegénység. Elsősorban ezeket kell orvosolni: meg kell erősíteni a nemzetvédelmi rendszert, hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz és munkalehetőségeket kell teremteni. Sok fiatal lesz tagja a terrorszerveteknek, köztük a Boko Haramnak, amelytől fizetséget kapnak bűn- és terrorcselekmények elkövetéséért cserébe. Az afrikai kormányzati intézményekben rendkívül nagy méreteket ölt a korrupció, hatalmas pénzek landolnak magánkezekben, amelyeket eredetileg az infrastruktúra és az egészségügyi fejlesztésére szántak. Annak ellenére, hogy Dél- és Kelet-Ázsiának is magasak a migrációs mutatói, mindenki Afrikára fókuszál. Miért? Mert itt a legsúlyosabb a politikai instabilitás, és itt élnek a legtöbben a szegénységi küszöb alatt. Nyitóképünkön Marsai Viktor, az MCC Migrációkutató Intézetének igazgatója és Olukayode Bakare. Forrás: MCC

