Tovább dübörög a „honfoglalás” – újabb mérföldkőhöz érkeztek a digitális polgári körök

Ez nem pártmozgalom

Nagy tudatta tudatta azt is, nemcsak tematikus DPK-k vannak, hanem területileg meghatározottak is, azaz egy-egy város, település, földrajzi terület is létrehozhat saját DPK-t.

Kiderült, az országos lefedettség is nagyjából kiegyenlített, de egy-egy városban nyilván nagyobb a mozgolódás. A koordinátor továbbá arra is rámutatott, hogy

a digitális mozgalom célja, hogy az emberek megerősítsék egymást és önmagukat abban, hogy nincsenek egyedül.

„Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat. Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés, amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni patrióta vonallal” – sorolta a politikus.

A Harcosok Klubjának tagjai vívják a csatákat

A lap az iránti érdeklődésére, hogy a Harcosok Klubja mellett mi indokolta ezt a kezdeményezést, az államtitkár elmondta,

a digitális polgári kör azokat az embereket fogja össze, akiknek fontos a polgári értékrend, de nem szeretnének részt venni a digitális térben zajló durva harcokban, és azokban a támadásokban, amelyek a közösséget érik

Ezt a Harcosok Klubjának tagjai végzik. „Ők vállalják a konfrontációt is, mert nem áll távol tőlük a harcosság. Ettől függetlenül vannak átfedések, a mintegy hatvanezer DPK-tagból 12 ezren tagjai a Harcosok Klubjának is” – hangzott el.

„A digitális polgári kör arra teremt lehetőséget, hogy azok, akik fontosnak érzik a polgári értékrendet, de »csendesebbek«, kapcsolatba tudnak lépni egymással. Ez nem mindig csak a digitális teret jelenti, »offline« módban is erősíthetik egymást, és gondolkodhatnak együtt” – fogalmazott a koordinátor.

Nagy eseményre készülnek

Nagy János emlékeztetett, hogy

az első nyilvános és személyes találkozó szeptember 20-án lesz a Papp László Arénában, ahol tízezer DPK-tag jöhet össze.

„Itt »hús-vér, 3D-s formában« találkozunk, hogy megosszuk egymással élményeinket a politikai helyzetről, a közéleti viszonyokról, a jövő évi választásról, ami Magyarország jövőjét dönti el, és ez a legfontosabb.

Olyan embereket várunk, akiknek a magyarok jövője a legfontosabb”

– hangsúlyozta

Az államtitkár az is elárulta, már több mint ötezer fő jelentkezett a rendezvényen való részvételre. „Klasszikus dzsembori lesz politikai beszédekkel, különböző kitelepülő szervezetekkel, civil megszólalókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel” – mondta a politikus.

Nagy János gondolatait azzal zárta, hogy szerinte fontos, hogy a demokratikus szerveződés segítségével a rosszat jóval tudjuk kiváltani, és a gyűlöletkeltés helyébe az építkezés kultúrája léphessen.

Nyitókép: Mandiner-grafika