08. 27.
szerda
Tovább dübörög a „honfoglalás” – újabb mérföldkőhöz érkeztek a digitális polgári körök

2025. augusztus 27. 13:24

Nagy János koordinátor a Magyar Nemzet érdeklődésére elárulta, hogy már a bűvös 60 ezret is meghaladta a digitális polgári körök tagjainak száma. Közben pedig gőzerővel készülnek az őszre, szeptember végén több ezer embert várnak az első nagy találkozóra.

2025. augusztus 27. 13:24
A nyári időszak ellenére hatalmas az érdeklődés a digitális polgári körök (DPK) iránt – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Nagy János államtitkár. Az Orbán Viktor miniszterelnök által életre hívott mozgalom koordinátora közölte, 

a csatlakozók száma átlépte a hatvanezret, mégpedig úgy, hogy nem költöttek sem marketingre, sem reklámra.

Nagy János azt is kijelentette, biztos abban, hogy szep­temberben felpörög a jelentkezők száma, és egyre többen szeretnének majd részt venni a polgári körök munkájában. 

Több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták”

– ismertette a lappal.

A jelentkezők egy már meglévő csoporthoz is kérhetik felvételüket, de kezdeményezhetik egy új kör létrehozását is – tudatta az államtitkár, hozzátéve, a dpkor.hu honlapon megtalálható a szabályzat, mely szerint egy kör létrehozásához tíz alapító szükséges.

„A körök létszáma változó, van, amelyikhez eddig ötszáz fő csatlakozott, míg más csoportban már tízezren is vannak” – sorolta, kiemelve, hogy a mára híressé vált Zebra Digitális Polgári Kör a legnépszerűbb. 

Nagy tudatta tudatta azt is, nemcsak tematikus DPK-k vannak, hanem területileg meghatározottak is, azaz egy-egy város, település, földrajzi terület is létrehozhat saját DPK-t.

Kiderült, az országos lefedettség is nagyjából kiegyenlített, de egy-egy városban nyilván nagyobb a mozgolódás. A koordinátor továbbá arra is rámutatott, hogy 

a digitális mozgalom célja, hogy az emberek megerősítsék egymást és önmagukat abban, hogy nincsenek egyedül. 

„Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat. Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés, amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni patrióta vonallal” – sorolta a politikus. 

A Harcosok Klubjának tagjai vívják a csatákat

A lap az iránti érdeklődésére, hogy a Harcosok Klubja mellett mi indokolta ezt a kezdeményezést, az államtitkár elmondta, 

a digitális polgári kör azokat az embereket fogja össze, akiknek fontos a polgári értékrend, de nem szeretnének részt venni a digitális térben zajló durva harcokban, és azokban a támadásokban, amelyek a közösséget érik

Ezt a Harcosok Klubjának tagjai végzik. „Ők vállalják a konfrontációt is, mert nem áll távol tőlük a harcosság. Ettől függetlenül vannak átfedések, a mintegy hatvanezer DPK-tagból 12 ezren tagjai a Harcosok Klubjának is” – hangzott el.

„A digitális polgári kör arra teremt lehetőséget, hogy azok, akik fontosnak érzik a polgári értékrendet, de »csendesebbek«, kapcsolatba tudnak lépni egymással. Ez nem mindig csak a digitális teret jelenti, »offline« módban is erősíthetik egymást, és gondolkodhatnak együtt” – fogalmazott a koordinátor.

Nagy eseményre készülnek

Nagy János emlékeztetett, hogy 

az első nyilvános és személyes találkozó szeptember 20-án lesz a Papp László Arénában, ahol tízezer DPK-tag jöhet össze.

„Itt »hús-vér, 3D-s formában« találkozunk, hogy megosszuk egymással élményeinket a politikai helyzetről, a közéleti viszonyokról, a jövő évi választásról, ami Magyarország jövőjét dönti el, és ez a legfontosabb. 

Olyan embereket várunk, akiknek a magyarok jövője a legfontosabb”

 – hangsúlyozta 

Az államtitkár az is elárulta, már több mint ötezer fő jelentkezett a rendezvényen való részvételre. „Klasszikus dzsembori lesz politikai beszédekkel, különböző kitelepülő szervezetekkel, civil megszólalókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel” – mondta a politikus.

Nagy János gondolatait azzal zárta, hogy szerinte fontos, hogy a demokratikus szerveződés segítségével a rosszat jóval tudjuk kiváltani, és a gyűlöletkeltés helyébe az építkezés kultúrája léphessen.

Nyitókép: Mandiner-grafika

