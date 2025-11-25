Felgyorsultak az események: jöhet az eddigi legkritikusabb Zelenszkij–Trump találkozó

A genfi tárgyalások után a legkritikusabb kérdések eldöntése Donald Trump és Volodimir Zelenszkij személyes megbeszéléseire maradhat, amelyek a források szerint már a héten elrajtolhatnak az amerikai fővárosban. A The Telegraph beszámolója szerint az amerikai és ukrán tisztviselők 19 pontos új békekeretet állítottak össze, miután a korábbi, 28 pontos tervezet számos vitát kavart. A véglegesítéshez azonban olyan politikailag kényes döntések szükségesek, mint a földcserék, illetve az Egyesült Államok, a NATO és Oroszország jövőbeli biztonsági viszonya.

Forrás: SAUL LOEB / AFP

Trump és Zelenszkij dönthet a legkényesebb kérdésekről

A genfi egyeztetésekre azt követően került sor, hogy nyilvánosságra került egy amerikai–orosz háttéralku 28 pontos terve, amely jelentős felháborodást váltott ki Kijevben. A korábbi változat ugyanis ukrán területek átadásával számolt, sőt olyan régiók is szerepeltek benne, amelyeket Oroszország nem is foglalt el.