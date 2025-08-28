Kubatov Gábor ismét megszólalt: „a mai nap a csendről, a feldolgozásról szól” (FOTÓ)

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
Az elnök a csapat hazaérkezése után közzétett bejegyzésében osztott meg néhány gondolatot.
„Megérkeztünk Budapestre a csapattal. A mai nap a csendről, a feldolgozásról szól – természetes, hogy a hangulat még komoly. A játékosok most pihennek, mi pedig délután már folytatjuk a munkát” – írta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és a Fidesz pártelnöke kora reggel közzétett bejegyzésében.
Mint ismeretes, bár szerda este a Ferencváros megnyerte a Qarabag elleni csatát 3–2-re a Bajnokok Ligája playoffban, a hazai pályán elszenvedett 3–1-es vereség után búcsúzott a sorozattól és az Európa-liga főtábláján folytatja.
A mérkőzés után szinte azonnal megszólalt a közösségi oldalán a zöld-fehérek elnöke, Kubatov Gábor, amiről már szintén korábban beszámoltunk.
„Nem sokon múlt…”
