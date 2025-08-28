Kubatov Gábor ismét megszólalt: „a mai nap a csendről, a feldolgozásról szól” (FOTÓ)

„Megérkeztünk Budapestre a csapattal. A mai nap a csendről, a feldolgozásról szól – természetes, hogy a hangulat még komoly. A játékosok most pihennek, mi pedig délután már folytatjuk a munkát” – írta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és a Fidesz pártelnöke kora reggel közzétett bejegyzésében.