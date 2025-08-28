Ft
08. 28.
csütörtök
Kubatov Gábor Bajnokok Ligája FTC

Kubatov Gábor ismét megszólalt: „a mai nap a csendről, a feldolgozásról szól” (FOTÓ)

2025. augusztus 28. 09:01

Az elnök a csapat hazaérkezése után közzétett bejegyzésében osztott meg néhány gondolatot.

2025. augusztus 28. 09:01
null

„Megérkeztünk Budapestre a csapattal. A mai nap a csendről, a feldolgozásról szól – természetes, hogy a hangulat még komoly. A játékosok most pihennek, mi pedig délután már folytatjuk a munkát” – írta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és a Fidesz pártelnöke kora reggel közzétett bejegyzésében.

Mint ismeretes, bár szerda este a Ferencváros megnyerte a Qarabag elleni csatát 3–2-re a Bajnokok Ligája playoffban, a hazai pályán elszenvedett 3–1-es vereség után búcsúzott a sorozattól és az Európa-liga főtábláján folytatja. 

A mérkőzés után szinte azonnal megszólalt a közösségi oldalán a zöld-fehérek elnöke, Kubatov Gábor, amiről már szintén korábban beszámoltunk.

Nyitókép forrása: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

Sorrend:
Tiszafa
2025. augusztus 28. 10:29
Még az EL is erőn, de főleg tudáson felüli.
Válasz erre
0
0
khomeini
2025. augusztus 28. 10:28
ha nem osztana nagy arccal másokat, amikor itthon nyernek, akkor még méltányolnám is az elcsendesedést kicsit le kéne faragni a belföldre szánt nagy arcból és akkor lehet, elég lenne két meccsre készülni a három helyett a BL főtáblára jutáshoz is a kulcsszó az alázat, és az ellenfél tisztelete, de azt az év minden napján gyakorolni kellene
Válasz erre
0
0
lististerc
2025. augusztus 28. 09:41
Lesz azért ott más is... Csak arra kérem, ma Bécsbe vagy hosszabb távon Győrbe ne jöjjön! Egy bocsánatkérés talán elfért volna. (És a Rapidnak szurkoló sz2rháziak kitiltása a Groupamából.)
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2025. augusztus 28. 09:22
Azt nem értem, miért kel a mandinerre naponta két Kubatov-poszt.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!