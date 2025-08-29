Ft
Tarr Zoltán Szijártó Péter tranzit fesztivál Rogán Antal Demokratikus Koalíció Lázár János Dobrev Klára

Elindult a Tranzit – ez várható ma a szezonnyitó politikai fesztiválon

2025. augusztus 29. 09:28

Több ellenzéki meghívott is megfutamodott, de azért nem fognak unatkozni a résztvevők.

null

Pénteken keződnek az előadások és a kerekasztal beszélgetések a tihanyi Tranzit fesztiválon. A Magyar Nemzet összeszedte, kikre lehet számítani a politikai fesztiválon.

Mint írják, több miniszter is előadást tart az idei Tranziton, ami hagyományosan az őszi politikai szezon nyitányát jelenti. A résztvevők meghallgathatják Szijjártó Péter, Rogán Antal és Bóka János gondolatait, míg Lázár János egy Lázárinfóval jelentkezik Tihanyból. De ezenkívül is számos kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők. A fesztivál központi témája idén a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása.

A miniszterek közül péntek délelőtt Szijjártó Péter, míg szombat délelőtt Rogán Antal, délután pedig Bóka János tart előadást, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

Lázár János pedig péntek délután Lázárinfót fog tartani.

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a fesztiválra meghívást kapott Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői, Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője, Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője, Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői, valamint Ungváry Krisztián történész. Azonban egyikük sem vállalta a vitát.

Ahogy arról korábban mi is beszámotunk, Dömötör Csaba nem hagyta szó nélkül, hogy a tiszások megfutamodtak.

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket”írta Facebook-bejegyzésében a fideszes EP-képviselő.

Dömötör szerint „Ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy 

a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk Magyarország számára (nincs). 

Másrészt arról, hogy Magyar Péter mennyibe veszi a saját politikustársait (semmibe).”

„Mondjuk meg is lepődtem volna, ha személyesen szóltak volna arról, hogy miért maradtak távol azokról a brüsszeli ülésekről, ahol a cimboráik bejelentették a sok ezermilliárdos megszorításokat (pl. egy 33 ezer milliárdos vágást az agrártámogatásokból). Vagy mondjuk 

elmagyarázták volna, hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni?” 

– fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

