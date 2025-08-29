Elindult a Tranzit – ez várható ma a szezonnyitó politikai fesztiválon

Pénteken keződnek az előadások és a kerekasztal beszélgetések a tihanyi Tranzit fesztiválon. A Magyar Nemzet összeszedte, kikre lehet számítani a politikai fesztiválon.

Mint írják, több miniszter is előadást tart az idei Tranziton, ami hagyományosan az őszi politikai szezon nyitányát jelenti. A résztvevők meghallgathatják Szijjártó Péter, Rogán Antal és Bóka János gondolatait, míg Lázár János egy Lázárinfóval jelentkezik Tihanyból. De ezenkívül is számos kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők. A fesztivál központi témája idén a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása.

A miniszterek közül péntek délelőtt Szijjártó Péter, míg szombat délelőtt Rogán Antal, délután pedig Bóka János tart előadást, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

Lázár János pedig péntek délután Lázárinfót fog tartani.

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a fesztiválra meghívást kapott Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői, Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője, Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője, Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői, valamint Ungváry Krisztián történész. Azonban egyikük sem vállalta a vitát.

Ahogy arról korábban mi is beszámotunk, Dömötör Csaba nem hagyta szó nélkül, hogy a tiszások megfutamodtak.