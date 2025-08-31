Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna energia Oroszország Barátság kőolajvezeték Donald Trump energiaellátás Orbán Viktor Európai Unió

Arcpirító: a németek az ukránok menthetetlen tettét próbálják mentegetni

2025. augusztus 31. 10:02

Még a nyilvánvalót is letagadják a Deutsche Welle cikkében.

2025. augusztus 31. 10:02
null

Orbán Viktor felháborodott, majd az egész Európai Uniót figyelmeztette: veszélyben van a kontinens energiabiztonsága – emlékeztetett a Deutsche Welle.

A magyar miniszterelnök azzal érvelt, hogy elfogadhatatlan az ukránok újabb, Barátság kőolajvezetéket ért csapása.

Annak ellenére, hogy azóta újraindult a szállítás, a kétoldalú viszony továbbra is feszült, aminek az egyik legkézzelfoghatóbb jele, hogy Magyarország kitiltotta az országból az ukrán dróncsapatok kárpátaljai parancsnokát.

A lap által megkérdezett szakértők szerint nem valószínű, hogy Kijev Magyarországnak akart volna közvetlenül kárt okozni a dróncsapással. Az Európai Politikai Központ egyik elemzője, Amanda Paul pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a cél az orosz hadigazdaság meggyengítése.

Ukrajna egyértelműen azt szeretné, ha az erre fordítható orosz bevételek megcsappannának, de Magyarország ellen nem háborúzik.

„Ukrajna nem háborúzik Magyarország ellen. Védekezik az orosz agresszor ellen, és ha védelmi intézkedései hatással vannak Magyarországra is, akkor sajnos úgy lesz” – tette hozzá a megkérdezett szakértő.

Az Európai Unió és Donald Trump reakciója

A német lap még azt is kiemelte, hogy Magyarország állításaival ellentétben

az Európai Unión belül az általános vélemény az, hogy az ukránok katonai lépései nem jelentenek veszélyt az energiabiztonságra.

A Mandiner arról is beszámolt korábban, hogy Ukrajna támadására Donald Trump szinte azonnal reagált. „Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának” – írta az amerikai elnök Orbán Viktornak.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztárició. Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. augusztus 31. 11:28
A fenti foton Európa két sírásólja látható .
Válasz erre
0
0
madre79
2025. augusztus 31. 11:21
Ukrajna maga a veszély! Meg kell szüntetni!
Válasz erre
2
0
NeMá
•••
2025. augusztus 31. 11:20 Szerkesztve
Barátságon azért jön az olaj, mert Ukrán szakember elmagyarazta, ha sokat szórakoznak nem lesz dízel és gyalogos lesz mindenki.
Válasz erre
2
0
tajoska
2025. augusztus 31. 11:08
A németeket a részben saját Északi Áramlatok felrobbantása sem érdekli. Sajnos szolga néppé váltak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!