Arcpirító: a németek az ukránok menthetetlen tettét próbálják mentegetni

Orbán Viktor felháborodott, majd az egész Európai Uniót figyelmeztette: veszélyben van a kontinens energiabiztonsága – emlékeztetett a Deutsche Welle.

A magyar miniszterelnök azzal érvelt, hogy elfogadhatatlan az ukránok újabb, Barátság kőolajvezetéket ért csapása.

Annak ellenére, hogy azóta újraindult a szállítás, a kétoldalú viszony továbbra is feszült, aminek az egyik legkézzelfoghatóbb jele, hogy Magyarország kitiltotta az országból az ukrán dróncsapatok kárpátaljai parancsnokát.

A lap által megkérdezett szakértők szerint nem valószínű, hogy Kijev Magyarországnak akart volna közvetlenül kárt okozni a dróncsapással. Az Európai Politikai Központ egyik elemzője, Amanda Paul pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a cél az orosz hadigazdaság meggyengítése.

Ukrajna egyértelműen azt szeretné, ha az erre fordítható orosz bevételek megcsappannának, de Magyarország ellen nem háborúzik.

„Ukrajna nem háborúzik Magyarország ellen. Védekezik az orosz agresszor ellen, és ha védelmi intézkedései hatással vannak Magyarországra is, akkor sajnos úgy lesz” – tette hozzá a megkérdezett szakértő.

Az Európai Unió és Donald Trump reakciója

A német lap még azt is kiemelte, hogy Magyarország állításaival ellentétben

az Európai Unión belül az általános vélemény az, hogy az ukránok katonai lépései nem jelentenek veszélyt az energiabiztonságra.

A Mandiner arról is beszámolt korábban, hogy Ukrajna támadására Donald Trump szinte azonnal reagált. „Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának” – írta az amerikai elnök Orbán Viktornak.