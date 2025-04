Magyar Péter kezdő 11-e: Farkas Dezső, akit a Mandiner cikke után rögtön lecseréltek

A sokmilliós vagyonon ülő producer Demszky főtanácsadójaként is tevékenykedett, amelynek keretében hozzátartozott a Gyurcsány-kormánnyal való kapcsolattartás is. Nem mellékes, a törvénnyel is akadt gondja, korrupciós ügyek miatt kattant a bilincs a csuklóján 2010 után, végül azonban felmentették. A közelmúltban ismét rivaldafénybe került a baloldali vállalkozó, ugyanis

a Központi Nyomozó Főügyészség kezdett vizsgálódni a Farkassal összefüggésbe hozott, Balin található luxusvillaparkkal.

A 444 cikkében arról írt, hogy a 35 éves üzletember a kampányban segített Magyar Péternek, ott volt egy-egy vidéki fórumán, valamint részt vett a politikus bizalmi egyeztetésein is. A 444 azt írta, hogy Farkas Dezső szervezőként volt jelen a Tisza Párt alelnökének egyik rendezvényén. „A munkát egy régi ismerősével, Magyar Péter sajtósával és személyi asszisztensével, Seprenyi Anitával ketten végezték” – írta a 444.

2024 november vége felé egy újabb hangfelvétel szivárgott ki Magyar Péternek és pártjának viselt dolgairól. Ezen a felvételen az volt hallható, ahogy Radnai Márk, Magyar Péter barátja és a Tisza Párt alelnöke azt mondja: „Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart és kiszórt kibaszott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére”. A felvételen a hírek szerint Farkas Dezsőről lehetett szó, ő volt ugyanis a Tisza Párt júniusi választásokat megelőző kampányának és országjárásának operatív vezetője.