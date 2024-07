Egykori SZDSZ-es kulcsfigurák Magyar Péter bizalmi emberei

A sokmilliós vagyonon ülő producer Demszky főtanácsadójaként is tevékenykedett, amelynek keretében hozzátartozott a Gyurcsány-kormánnyal való kapcsolattartás is. Nem mellékes, a törvénnyel is akadt gondja, korrupciós ügyek miatt kattant a bilincs a csuklóján 2010 után, végül azonban felmentették. A közelmúltban ismét rivaldafénybe került a baloldali vállalkozó, ugyanis

a Központi Nyomozó Főügyészség kezdett vizsgálódni a Farkassal összefüggésbe hozott, Balin található luxusvillaparkkal.

Úgy látszik, hogy Magyar Pétert, aki korábban bevallotta, hogy Demszkyről készült plakátok voltak a falán, nem csupán érzelmi szálak fűzik a baloldali-liberális elithez, de kőkemény üzleti-pénzügyi érdekek is.

Ismert, hogy a minap a régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor a napokban a Media1-nek nyilatkozott arról, hogy Magyar kérésére anyagilag támogatta a politikus kampányát. A Tisza Párt alelnöke korábban ezt nem hozta nyilvánosságra, többször is azt hangsúlyozta, hogy egyszerű magyar emberek adományaiból fedezik a rendezvényeik költségét. Bojár színvallása után azonban arra kényszerült a politikus, hogy színt valljon azzal a több millió forinttal kapcsolatban, amit a baloldali üzletembertől kapott.

Az esetről Magyar az RTL szerda esti híradójában beszélt, ahol megkérdezték Bojárt is, aki azt mondta, úgy érzi, a politikus nem örül, amiért nyilvánosságra hozta a támogatást, pedig feltétele volt, hogy ő ezt névvel nyilvánosan vállalni fogja.