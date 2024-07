Bojár Gábor bevallotta: Magyar Péter kérésére pénzzel támogatta a Tisza Pártot

Korrupcióval alapozta meg vagyonát a Momentum szponzora

Mint ismert: A Momentum anyagi támogatója csempészéssel, valamint a kommunista állam vállalataival való üzleteléssel alapozta meg vagyonát. Bojár Gábor mindezt az Indexnek – és korábban a HVG-nek – ismerte be.

Az üzletember Bojár Gábor neve a politikai életben sem cseng ismeretlenül. A kilencvenes években az SZDSZ holdudvarában tűnt fel,

majd a liberális párt kimúlása után segítette – többek között – Juhász Pétert és Bajnai Gordont is.

Az utóbbi időben pedig a Momentum anyagi támogatójaként került előtérbe.

Bojár az Index egyik műsorában felelevenítette a Graphisoft nevű vállalkozása előtti éveket,

beismerve, hogy az üzlete beindításához szükséges forrásokat – részben – illegális úton szerezte:

„(...) Tehát akkoriban nagyon könnyen lehetett sok pénzt keresni azzal, hogy behoztuk a nyugati embargós eszközöket. Bevallom, a Graphisoft is így indult. Tehát… nem, a Graphisoft előtt. A kezdőtőkéhez a barátom pénzén kívül az is kellett, hogy bármilyen üzletet én is megcsináltam: ez az embargós cuccoknak a becsempészése és jó áron való eladása állami vállalatoknak.”

Magyar Péter pártjának anyagi támogatója tehát csempészéssel, valamint a kommunista állam vállalataival való üzleteléssel alapozta meg vagyonát.

„Ennyi év után bevallhatom, hogy az első megrendelésünk után – amely még itthon volt 1982-ben, és a Paksi Atomerőmű csőrendszereinek tervezéséhez szállítottunk szoftvert – vissza kellett adnunk tíz százalékot” – ezt pedig már a hvg-nek nyilatkozta, amely cikket azóta már törölte a portál, ám itt még fellelhető.

képernyőmentés

Hogy mennyivel támogatta a Tiszát?

Bojár a Média1-nek küldött válaszában kifejtette: nem lesz titok az összeg, hiszen meghaladta a félmillió forintot, így a párt beszámolójában megjelenik majd a szám.