Magyar Péter ledobja az atombombát, a V4-nek vége, aki meg a Balatonra megy, az „agymosott” Fidesz-szavazó, „hülye mucsai paraszt” – ugyebár

Az ezüstérmes Francesca Rivafinoli egyik szerzeménye lett. Az írás közvetlenül azután született, hogy (a publikum „gyötrelmes várakozását” követően) végre

interjút adott a 16 éves kora óta Londonban élő dr. Dávid Dóra, a TISZA Párt EP-listájának tetejére állított titokzatos ismeretlen, a Meta jogtanácsosa.”

Csakhogy – írja Francesca még a bevezetőben – „örömünk mégse lehet teljes – kérdéseink száma ugyanis nemhogy nem csökkent, de talán még nőtt is.” Tudniillik „bár szolgált néhány izgalmas és újszerű világmegfejtéssel a Cambridge-ben is végzett jogász, ideértve azt, hogy a magyar konyha jobb, mint a brit, továbbá hogy tehetséges nép a magyar, hiszen Karikó Katalin és Rubik-kocka; és bár azt is megtudhattuk, hogy ha az EP-képviselőjelölt bárkit a világon meghívhatna ebédre, akkor Ryan Gosling kanadai színészt, a Barbie című amerikai film Kenjét választaná –

mindez csak szította bennünk azt a kellemetlen érzést, hogy mintha egy kicsit azért le lennénk nézve.”

