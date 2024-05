A Balaton rossz – aki szerint mégsem, az „hülye mucsai paraszt”, „vidéki bunkó”, vagyis „agymosott” Fidesz-szavazó, ugye?

Mint megtudhattuk: mivel az elmúlt években túlárazott lett a NER-tó partja, így Gálvölgyi János idén sem megy nyaralni a Balatonhoz.

És ez – szerintük – közügy.

Min fanyalog kínjában a trónfosztott balliberális elit?

Az egykor zseniális paródiáiról ismert humorista, aki a posztkommunista évtizedekben kiváltságos művész volt, azaz morális többlettel a puttonyában ítélkezhetett élők és holtak felett, mára önmaga paródiájává vált. Nem kisebbítve ezzel színészi képességeit, de mégis jogosan feljegyezhetjük:

Gálvölgyi nem érvel, hanem ítélkezik,

és egy jól kitapintható politikai szándékot követ, mikor árt a balatoni turizmusnak.

A politikai célt világosan értjük:

Az MSZP–SZDSZ-kormányok idején elkényeztetett balliberális értelmiségi holdudvar évek óta próbálja túlárazott NER-tónak átkeresztelni a Balatont.

Ebből a kontextusból ugyanis a leggyengébb képességű ellenzéki politikus is minden nyáron meg tudja fogalmazni a korrupciós vádjait. Emlékezzünk csak Fekete-Győr András méltán hírhedt és szükségszerűen zsákutcába torkollott balatoni körútjára, vagy éppen a szabadstrandok felújítása miatt hangossá váló szocialisták kádárista színezetű méltatlankodására. (Még akkor is, ha az előbbi elől végül Gyurcsány lángosozása vitte el showt, és még akkor is, ha a szocik népligeti rendezvényein sincsenek már retro árak, hisz a sör és virsli kombó a majálisokon is egy vagyonba kerül már…)