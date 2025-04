„Gálvölgyi János volt a Klikk TV Erősítő című műsorának a vendége. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is. A műsorvezető most érezhetően igyekezett a politikai állásfoglalás irányába terelni a beszélgetést, Gálvölgyi mosolyogva hárított is, mondván, ő sohasem politizált (sic!) és most sem engedi magát csőbe húzni.

Majd aztán később mégis megtette, amikor a színháztámogatások szóba kerültek:

»Azt nem tudom, hogy melyik színházak kapnak támogatást és most sunyin félrenézek. (…) Azt tudom, hogy kiknek nem adnak.(…) Vannak megkérdőjelezhetetlen produkciók, vannak megkérdőjelezhetetlen társulatok. (…) Hogy a Pintér Bélának egy büdös vasat nem adnak, holott igazolva van tíz éve, tizenöt éve, nem tudom én mi.(…)«

Költői kérdés: ha még a művész úr sem tudja, hogy mi van igazolva, akkor ki tudja?

Mindenesetre a Gálvölgyi által magasztalt Pintér Béla volt még februárban a Telex podcastjének a vendége. A baloldali rendező az ellenzék egyik legikonikusabb alakja. Igazodási pont, ha liberális kultúráról van szó, de ha a kormány szapulása a feladat, azt is szívesen vállalja. Természetesen nemcsak úgy, durr bele módjára, hanem körmönfontan, a jól ismert, vérbeli libsi attitűddel.”

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

