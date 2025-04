Elkezdhetik tervezni az északi parti vasút villamosítását és a körvasút kialakítását

Titkos vágyaim vannak, ilyen például annak megteremtése, hogy körbevonatozható legyen a Balaton. Ez turistalátványosságként is kiváló lehetőségeket rejtene magában, éppen úgy, ahogy Budapesten a 2-es villamos, amelynek az útvonalán megcsodálható panorámát a helyieken kívül évente több millió turista is élvezi. Ha ennek megvalósulását elérni nem is tudom a hivatali időm alatt, bízom benne, hogy legalább közelebb jutok hozzá.”