Gálvölgyi szerint a Balaton nem olcsóbb a mallorcai tengerparti nyaralásnál

Nyitókép: Telex/Youtube

Gálvölgyi János Kossuth-díjas színész a Heti Libazsír című műsorban beszélt utazási szokásairól, valamint arról, hogy a Balatonon már nem lel nyugalomra, mivel a magyar tenger már nem olcsóbb a mallorcai tengerparti nyaralásnál. A színész még a koronavírus-járvány előtt járt Dublinban, de azóta nem ült, és elmondása szerint nem is fog repülőre ülni, mert méltatlan körülmények közt kellett utaznia.

Úgy nézett ki a gép, komolyan mondom… A friss hányástól kezdve, ahova beültettek… és ott ültünk két órán keresztül, mert vagy a pilótát nem találták, vagy ő nem találta a botkormányt”

– elevenítette fel emlékeit Gálvölgyi. A tengerparti és a balatoni nyaralást korábban a Blikknek adott interjújában hasonlította össze.

Élvezem a nyugalmat, és azért nem a Balatonon, mert a magyar tenger már nem olcsóbb a mallorcai tengerparti nyaralásnál. Soha nem gondoltam volna, hogy a luxustermékek között nem valamelyik olasz vagy francia divattervező ruháját vagy táskáját említik, hanem a lángost”

– jegyezte meg lapunknak Gálvölgyi János, aki a csütörtökön megjelent interjúban is megemlítette, hogy a Balatonra azért nem tud elmenni, mert ahhoz nem elég gazdag, ellenben ismer olyan belföldi üdülőhelyet, ami nincsen messze, ráadásul van szauna és uszoda is, ő pedig nem is kíván ennél többet.