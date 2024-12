Az egyetlen jó ember született meg nekünk. Őt ünneplem karácsonykor, Őt várom most is

Apám nyugtat, van nála damil. A csendesen tűrő apák védőszentje, ha nem is szólt semmit, azért mégiscsak közbelépett! Az se érdekel, ha két csavar kerül a parkettába, de ennek a fának ma estére állnia kell!

Elégedetten nézem a feldíszített fát és azon gondolkozom, elrontsam-e az estémet is a legújabb, bibliai témájú Netflix-filmmel.

Mary, magyarul Mária a címe, és a Megváltó anyjáról szól. Megnézem az előzetest. Tisztességes látvány, Anthony Hopkins is benne van, mégsem érdekel. Most nem. Elsőre is átjön, hogy egy mozgalmi darab, amely az üdvtörténetet beleerőlteti a női egyenjogúságért folytatott küzdelmek történetébe.

Az evangéliumokból eddig is tudható volt, hogy a nő méltósága legalább azonos a férfiéval. Legalább! Mégis, valahogy ez a film bűzlik. Kevésnek tűnik, igen kicsinykét foghat meg ahhoz az eszkatológiához képest, amelynek a Krisztusra váró ember állandó tudatában van.

Mert valljuk be: a mindenféle emancipáció kérdése ugyan fontos téma lehet, mégis parányi jelentőséggel bír ahhoz képest, hogy volt egy eljövetel és lesz még egy, az utolsó. Inkább nem kockáztatok ezzel a filmmel most, a várakozás utolsó pillanataiban. Intellektuálisan érdekel az Államok két partvidékének Máriája, de ma az előttünk álló ünnep a fontos, majd legközelebb megnézem. Akkor majd végiggondolom töviről hegyire, hogy miért vannak a filmben olyan ruhába öltöztetve az asszonyok, mint a Szolgálólány meséjében, és talán arra is kitérek, miért abban a Máriában hiszek, akinek nem voltak szülési fájdalmai (a teológiai érveket most félretéve: mert hinni csak benne érdemes – a szülési fájdalmakat átélő és bátran elviselő nőkben nem kell hinnem, sokat ismerek).

Karácsonykor nem az ideig-óráig fontos, jelentős társadalmi mozgalmakat ünnepeljük.

Nem eshetek most abba a kísértésbe, hogy elég csak JÓEMBERRÉ válnom, hogy jó keresztény legyek. Hiszen valójában nem tudok jó emberré válni,

nem vagyok képes sem az emberiséget, sem önmagamat megváltani, még a karácsonyfát sem tudom méltósággal, nemiszervek emlegetése nélkül befaragni (és ennél nagyobb bűneim is vannak).

„Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” (Mk 10,18). Egy jó ember – a szó valódi értelmében – tehát született nekünk.

Őt ünneplem karácsonykor, Őt várom most is, és reszketve, de egyben izgatottan, örvendezve várom, hogy újra eljöjjön „ítélni élőket és holtakat”.