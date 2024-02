Ilyen kaliberű, fülsiketítő árulást nem a legkiválóbb emberek szoktak elkövetni – reakció Magyar Péter mondataira

Nos, kesztyű felvéve, ám legyen.

A jobboldali sajtó azon dolgozott február 2-a után, hogy akárhogyan is, de kerüljön ki a Sándor-palotából olyan információ, ami a jogos felháborodást kiváltó elnöki kegyelmet érthetőbbé, netalán méltányolhatóvá teheti.

Mert mi hittük, tudtuk: az nem lehet, hogy a magyar családpolitika nagyasszonya, Novák Katalin, akit ismerünk és tisztelünk, bárki tanácsára is kegyelmet adjon olyasvalakinek, akit pedofília eltussolásában bűnösnek tart. Ennyire a dolog nem lehet egyszerű, gondoltuk akkor; pletykákon alapuló, következetlen narratívák helyett az igazságot akartuk megírni. Valamicske információ csorgott is – de semmi releváns. És itt elértünk a határainkhoz. Akartunk, de nem tudtunk a magyar információs térben tiszta helyzetet teremteni.

Azért nem, mert a Sándor-palota úgy döntött: ragaszkodik az elnöki kegyelmek emelkedett titkosságához. Michelle Obama útját választotta – when they go low, we go high.

Bayer vezércikke – Zsolt barátom bizonyára nem orrol meg rám, ha szándékait kiadom – minden volt, csak „páros lábbal beleszállás” nem.

Az egy utolsó, kétségbeesett próbálkozás volt szóra bírni a köztársasági elnököt, rávenni arra, hogy legalább próbáljon meg győzni a politikai csatában, melyben végül elvérzett. De az államfő nem így döntött. Nem akart iszapbirkózni egy olyan ügyben, ami az alkotmány szerint az elnökön, az igazságügyi miniszteren és a megkegyelmezetten kívül senki másra nem tartozik. Inkább beismerte hibáját, és méltósággal távozott.

Mindehhez semmi szükség nem volt Rogán Antalra.

Ha van forgatókönyv, amit Rogán Antal bizonyosan nem kívánt magának, az épp az elmúlt két hét: hogy a sajtót egy kellemetlen ügy ellenzéki olvasata dominálja, a jobboldal a páston se legyen, majd a végén lemondjon a Fidesz-bázis két népszerű politikusa.

Hogy ezt egyenesen ő akarta, kavarta, igazgatta volna: az elemi politikai logikával szembemenő, képtelen rágalom.

Sorolhatnám még örökkétig, mi az, ami tényszerűen nem lehet úgy, ahogy Magyar Péter állítja. Hogy Varga Judittal közös lakásvásárlását is „tudjukkik” szivárogtatták ki a Blikknek, mert a vagyonnyilatkozat leadása előtt erről csak Rogán Antal, a miniszterelnök és Gulyás Gergely tudott, és „nem hiszem, hogy a földhivatalból tulajdoni lapokat kéregetnek le csak úgy random módon”. (Mondja ezt rögtön azután, hogy kirobbant egy súlyos kegyelmi botrány abból, hogy valaki „random módon” kiszúrta a Kúria kazalnyi döntése között K. Endre ügyét és benne a kegyelmet.) Hogy erről a lakásvásárlásról „kormányzati tiltás ellenére” kezdtek kommunikálni. (Jó kis kormányzati tiltás lehet, amit következmények nélkül megszeghet egy miniszter.) Hogy állítólag a kormány álláspontja, hogy „a Telexszel nem beszélünk”. (Miközben csak az elmúlt évben nagyinterjún volt náluk Lázár János és a köztársasági elnök maga.) Hogy „ismeri a szolgálatok működését”, mert egyszer Rogán Antal kért tőle valamit azzal kapcsolatban, hogy hogyan intézze a válását, majd utána kiment a munkahelyére a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. (Mintha a kettő között szükségszerűen összefüggésnek kellene lennie, és mintha nem lenne politikai egyszeregy, hogy az ország legfontosabb politikusainak igenis ügyelniük kell a magánéletükre, mert bulvárosodó politikai közegünkben ez is támadási felület.)

De nem sorolom, befejezem. Lényeg a lényeg: ilyen kaliberű, fülsiketítő árulást – ahogy a kiváló Szentesi Zöldi László írja: „bemenni oda, ahol a hazád elleni hadműveleteket koordinálják, és azt mondani, amit mondtál” – nem a legkiválóbb emberek szoktak elkövetni.

És az árulók mondataival mindig az a baj, hogy akinek az árulás rendben van, annak rendben van a hazugság, a csúsztatás, a ferdítés és a rágalmazás is.

Ez értékeli le szalmalevéllé az árulás közben elhangzó mondatokat.

Lehetett Magyar Péter indítéka bármi. Lehetett őszinte felháborodás azon, ahogyan Varga Judit ígéretes és sikeres politikai életútja derékba tört; lehetett aggodalom afelől, hogy nem sokáig tartanak már ki alatta a csillogóra politúrozott felügyelőbizottsági stallumok. A lényeg a lényeg: ne féljetek. Mi se féljünk, Önök se féljenek. Se beszélni arról, amiben – ismét Szentesi Zöldit kell idéznem – Magyarnak „akár igaza is lehetne”, ott, ahol kell: választókerületi rendezvényen, képviselőnek írott levélben, a jobboldal fórumain. Se Magyar Pétertől ne féljenek. Nincs körülötte sem varázs, sem étosz, nem lengi körül őt a politika vesztett erkölcsének semmiféle aranyfüstös maradéka.

Egyik ügyre sem mondhatjuk, hogy az szabálytalan, csak nekem nem tetszik” – ez a fontos mondat tőle, nem a rogánozás.

Nincs más, csak egy ember, aki egyszer valamin nagyon begőzölt, mondott néhány tényszerűségében igencsak ingatag tézist a sajtó azon csücskében, ahol mondatainak másik felét – „a Fidesz azért van itt, ahol van, mert van véd- és dacszövetség”, „nagyon nagy többsége jó ember, becsületes ember, és tényleg a hazáját akarja szolgálni”, „egyébként jó irányba megy csomó minden az országban”, „nem a Fidesz feladata, ne haragudj, egy ellenzéket összerakni” – rutinszerűen nem hallották meg. S az emberi felindulásból éktelen, a jobboldalnak való károkozáson túl semmire sem jó árulás lett.

De ahogy mindig, ezt a kárt is csak a tények segíthetnek elhárítani.

Nyitókép: Képernyőkép (Partizán/YouTube)