Vadrózsa, a kiátkozott polgári oázis Buda szívében

A Casablanca pincére, akire Hitler kiakadt, később pedig menekülnie kellett a nácik elől



A már említett Gartner Sándort, avagy Gerő Jenőt a legtöbben Szőke szakállként ismerik, aki Hollywoodba menekült a nácik elől, nem mellesleg pedig a Casablancában is szerepelt. A rózsadombi polgári villa az ő megrendelésére épült, méghozzá az akkoriban kifejezetten népszerű építész, Kocsis Tivadar elképzelése alapján. A háború után ez a villa adott otthont Budapest egyik leghíresebb éttermének, ami már akkor is a Vadrózsa nevet viselte, sőt már akkor is látogatták a hírességek. Gerő egyébként otthon volt a színház világában is, Berlinben, illetve Bécsben is imádták, végül menekülnie kellett, sőt Hitler már 1933-ban élesen kritizálta a munkásságát. A hely aztán sokáig más tulajdonában volt, végül 2016-ban vásárolta meg és újíttatta fel Földvári Gábor (2017-ben pedig üzlettársként és kreatív séfként csatlakozott Lázár Chef, avagy Kovács Lázár), ki nagy becsben tartja a helyet, ahol a Magyar Hollywood Tanács is megünnepelte már az eredeti tulajdonos emlékét, miközben azt az étlap is őrzi a borjúcsülökkel, ami a színész kedvence volt.