Bár alig hallani magyar szót, van remény az ország egyik leghíresebb utcájában

Mivel győznétek meg valakit a libáról, aki kacsás?

Az egyéni ízléssel nem lehet vitatkozni és nem is szeretnénk. Mindkét szárnyast sokan szeretik, mi pedig szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy akik a kifejezetten libás ételeket keresik, megtalálják nálunk azokat. Ezek mellett meleg tésztákat és más húsos, halas főételeket is kínálunk, de a vegetáriánusoknak is tudunk több alternatívával is készültünk, így biztosan mindenki talál olyat, amit szívesen és jóízűen fogyaszt el.