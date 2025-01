A Michelin-csillagos fine dining is lehet laktató – jöjjön velünk a magyar-portugál gasztronómia világába! (VIDEÓ)

Emiatt az elhúzódó vacsora egyedi és különleges élménnyé válik. Persze nem a két ízvilágot és nemzetet egyesítő tulajdonosok (a portugál séf, Tiago Sabarigo és Éva) találták fel a spanyolviaszt, amit már az egyébként remek, de némileg kifacsart, Ralph Fiennes és Anya Taylor-Joy főszereplésével készült, 2022-es, A menü is a maga formájára gyúrt. Ettől még azonban az Essência esetében sikerült megtalálni nemcsak az arany középutat, de a lehető legjobb párosításokat is.

Igen, egy 5 vagy 7 fogásos menünél alaposan a zsebbe kell nyúlni, pláne akkor, ha borválogatást is kóstolnánk mellé, amivel 100 ezer fölé megy egy kétszemélyes vacsora ára, arra pedig elmondhatjuk, hogy manapság sem kevés.

De emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy egyfelől érezhetően minőségi alapanyagokból készül minden, a poliptól a sütőtökön át a fürjig és őzgerincig, másfelől ezért tényleg jól is lakunk, és nem általános ételeket eszünk, amiket otthon 30 perc alatt összerittyentünk. Hogy kétféle menü kapható, 3-3 döntési lehetőséggel, az minden téren kiváló ötlet, elvégre nem a végtelen lehetőségek állnak rendelkezésre, ezen felül gondolom, a beszerzést is megkönnyíti.