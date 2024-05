Húst hússal – A zebra és a kenguru sem úri muri, és csak Óbudáig kell érte menni

A szószért egészen Zanzibárig utaztak

Bár a hamburgerekre is rendkívül kíváncsi voltam, ezúttal a steak-kínálatért jöttünk, amihez a biztonság kedvéért egy-egy amerikai levessel alapoztunk.

A cheddar sajtkrémleves masszív darab, szezámmagos cipóban, teleszórva pirított baconnel

– nagyon intenzív ízélményt biztosít, nem is könnyű étel, ezzel szemben nagyon ajánlott. Hasonlóképp, mint az amerikai burgonyakrém leves, aminek a sűrű állagát a kukorica és a bab teszi még masszívabbá – ez azért így is könnyebb a cheddarnál, kevésbé markáns, ezzel együtt is rendkívül kellemes ízvilággal, de még mindig nem kifejezetten gyomorkímélő ételről van szó.

No, a steakek pláne nem azok. A legkevésbé jól a bölény vizsgázott, ami salátával, koktélparadicsommal, édesburgonyával és saját erdei gyümölcsös szósszal érkezett. Utóbbi egyébként zseniálisan jó, egész nagy gyümölcsdarabokkal, kellemesen édes ízvilággal. Nagyon tudom ajánlani, emellé az Aviko krumpli még kihűlve is ropog és nagyon ízletes. Igazából a bölénnyel sincs gond, jól is készítették, mindössze két apró probléma van vele. Ad 1.: mégiscsak bölényről van szó, nem vártunk és nem is kaptunk porhanyós, szaftos húst, ehelyett jó alaposan meg kell rágni;

ad 2.: túl erős volt a konkurencia.

Bölény édesburonyával és salátával, erdei gyümölcsös szósszal

Jó, a marhából készült, medium rare bélszínnél tudja az ember, hogy mire számítson. Hozzáteszem, hogy a zöldbors mártással és steak burgonyával, bébikukoricával, baconbe göngyölt zöldbabbal ízlésesen tálalt steak még így is magasan kiemelkedett az átlagból, szinte szétomolva a szájban. Aztán a medium kenguru dobta fel a kulináris élményt, amihez a saláta és az édesburgonya illett nagyon.

A kenguru omlós, nagyon zamatos és puha, illetve hiányzik belőle a marha nagyon markáns, férfias ízvilága, pedig a textúrája hasonló.

Zebra töltött gombával, parmezános bundába sült spárgával, lime-os burgonyapürével és peri-peri szósszal

Nos, a Zanzibárból hozott recept alapján készült, enyhén csípős peri-peri szósszal és lime-os burgonyapürével tálalt medium zebra egészen egyedi élmény.

Még átsülve is puha, omlik, nem inas, és az ízvilága is kellemes és egyedi.

Ráadásul hiába gondolnánk azt, hogy a menü csillagászati áron kapható, hiszen míg máshol a 300 grammos argentin bélszín 33, az U.S.D.A. pedig 45 ezer, addig a 250 gramm zebra 11 990 forintért kóstolható.

Marhabélszín steak burgonyával, bébikukoricával, baconbe göngyölt zöldbabbal, zöldbors mártással

Szia, Uram! 900 gramm marhát meg bírsz enni?

Összességében a steakek tehát jól teljesítettek, nehéz is kedvencet mondani, ráadásul az étlapon lévő Wellington szarvas is nagyon jól hangzik. De van még quesadilla, tortilla és burrito, mindenféle édesség, sőt rengeteg fajta burger is akad, köztük a Big Bro elnevezésűvel,

ami a kétszer 450 grammos húspogácsájával elméletben is komoly kihívás, ahogy a gyakorlatban meg pláne, mivel ezt időre, 20 perc kell teljesíteni,

de ha sikerül, a hambi ingyen volt, sőt 10 000 forintos utalvány is a jutalmad, sőt, ha a rekordot is sikerül megdönteni, ez az összeg duplázódik.

Van kerthelyiség, a kiszolgálás jó, sőt Andreáék érdeklődőek és közvetlenek, emellé az italkínálat is remek. A mindenféle alkohol mellett rengeteg amerikai üdítő kapható (extra Mountain Dew és Fanta variációk), akad házi limonádé, sőt még a Red Bull thaiföldi, igazán erős koffeintartalmú változatával is összebarátkozhatunk, ha arra van igény. Az American Burger & Steak House nagyon jó kis hely, visszafogott áron, remek kínálattal, és még csak nem is kell messzire utazni érte, hiszen a HÉV-től 3 percre van az étterem. Ha pedig valami különleges steakre vágynál, ne is keress tovább, mert a zebrát és a kengurut mindenképpen érdemes kipróbálni.

Krating Daeng A thai nyelven piros bikaborjúnak hívott italt a ‘70-es években, Chaleo Yoovidhya indította útjára, és különféle stimuláns anyagokat, koffeint és taurint is tartalmaz, hogy ezekkel fokozza az éberséget, csökkentse a fáradtságot, növelje a fizikai és szellemi teljesítményt. És bár eredetileg a munkásosztály itta, a kamionsofőrök között vált leginkább népszerűvé, a cég a ‘80-as években a nemzetközi piacon is terjeszkedni kezdett, hogy aztán 1984-ben egy osztrák vállalkozó, Dietrich Mateschitz is feltűnjön a színen, amivel megszületett a ma ismert Red Bull, amely a nemzetközi piacot is meghódította.

Durst Attila a kilencvenes években költözött ki Amerikába, ahol több mint húsz évet töltött el, számos munkában próbálta ki magát, majd hazatérve megnyitotta saját éttermét, amely az amerikai ételeket és éttermi stílust hozta el Óbudára.

Több mint 20 év után milyen volt Amerikából hazatérni?

Valahol természetesen felüdülés, hiszen így többet tudok a családommal találkozni és foglalkozni. Egyben furcsa is, hiszen úgymond kint töltöttem a fiatalkorom, így átformálódott a gondolkodásom, ahogy a nézeteim is megváltoztak.

Mesélj kicsit az amerikai évekről!

1993 ban költöztem ki az Egyesült Államokba. Szerencsém volt több pályát kipróbálni, tapasztalatokat gyűjteni. Két dolgot emelnék ki. Egy Las Vegas-i VIP limuzin szolgálat egyik fő embereként, nagyon sok amerikai színészt, énekest valamint sportolót volt szerencsém szállítani, nem utolsó sorban különböző országok politikusai, királyai, hercegei is megfordultak nálam.

2014-ben saját tervezésű szabadulószobát nyitottam, Las Vegasban elsőként, mely akkor még csak a 4. szabadulószoba volt az egész államokban. Majd 2016-ban költöztem haza, és feleségemmel 2017-ben nyitottuk meg az American Burger & Steak House-t, mely azóta több elismerésben részesült. Fontos mérföldkő a vásárlói vélemények alapján 2019-ben, illetve 2020-ban elért “Budapest legjobb hamburgerezője” cím, emellett

2023-ban az előkelő 3. helyet sikerült bezsebelnünk a Budapesti Steak House-ok közül.

Hogy miért amerikai étterem, azt nem kérdezem, azt viszont igen, hogy steaken belül miért pont kenguru és zebra? Mi a legnagyobb különbség ezeknél a húsoknál?

Az amerikai étterem koncepciója természetesen a múltból érkezett. Talán egy kis önző nosztalgia is van benne, de szerettük volna elhozni az amerikai Diner érzést Magyarországra, és itt nemcsak az autentikus ízekről van szó, melyeket valódi titkos receptek alapján kínálunk a vendégeinknek, de magáról a kiszolgálásról, felszolgálási élményről is.

Mi nagyon odafigyelünk a vendégeinkre, beszélgetünk, érdeklődünk, természetesen megtartva a szabályokat, hogy ne érezzék túl tolakodónak.

Ami a zebrát és a kengurut illeti, akik itt dolgozunk, amellett, hogy alkotunk, mind ízbolondok vagyunk. Természetesen szeretnénk olyan ételeket kínálni, amik nem annyira megszokottak, valamint máshol sem számítanak tucat ételnek. Természetesen lehet különbséget találni köztük. A zebrát példáúl első hallásra ugyan rágósabbnak gondolnánk, ellenben

ennyire puha és omlós húst régen volt szerencsém enni.

A kenguru hasonlít a marhához, csak kicsit édesebb az íze. Ezen felül akad még bölény, cápa, krokodil, sőt sok minden más is került már az asztalunkra.

Nehéz beszerezni ezeket a különlegességeket? Vagy manapság már tényleg bármi könnyedén elérhető?

Könnyűnek azért nem mondanám. A legnagyobb probléma általában az, hogy amikor éppen kapható valami, azt beszerezzük, teszteljük, elkezdjük ajánlani, és ekkor jön a pofon, hogy érdeklődés hiányában (nem nálunk, hanem más vendéglátó helyeken) egyszer csak eltűnik a kínálatból.

Van-e terv a jövőre? Akarsz valamiképp bővíteni? Esetleg számíthatunk egyéb húsokra?

Természetesen, ahogy felfedezünk valami újat, rögtön lecsapunk rá. Vendégkörünk hozzászokott, hogy az elmúlt 6,5 évben, ha nem is minden hónapban, de 2-3 havonta mindig jövünk újdonságokkal, és ezeket alig várják. Ami pedig bevált, azt fent is hagyjuk az étlapon. Ezért is lehet, hogy például 23 nem mindennapi hamburgert találsz az étlapon, de ha most azt mondanád, hogy egyet vegyek le, akkor nagyon el kellene gondolkodom, melyik legyen az.

Van a húsnak politikája? Amerikában is megtapasztalhattad és itthon is, hogy miképpen zajlik – milyen különbségek vannak az általános politikában?

Igen, véleményem szerint mind a húsnak, mind minden ételnek, italnak van politikája. A sort kezdhetnénk a Texas vs Alberta marhával, ahol az egyik füvön, a másik kukoricán él. Vannak, akik esküsznek az egyikre és nem hajlandók a másikból enni, vagy ha igen, akkor természetesen a saját választásuk felé húz a szívük. Texas ugye egyértelműen republikánus, Virginia pedig többségében demokrata. Aztán ott vannak a Steak húsok. Argentin vagy Uruguayi?

Amit mi mindig hangsúlyozunk, hogy a mai világban, ahol nagyon nagy a széthúzás, előtérbe kell helyezni a kompromisszumokat.

Durst Andrea és Attila

Csak példaként: az étterem mellett nekem van egy gasztro műsorom a TV2-n, Kajavándor címmel. Itt amellett, hogy elkalauzoljuk a nézőket a világ konyháiba, azon módon, hogy utazunk és közben informatív módon be is mutatjuk az adott ország, város nevezetességeit, Magyar éttermekbe is ellátogattunk, ott főzünk. Műsorvezető társam, Rimóczi Zsófi, aki egy egészségtudatos influenszer, jómaga a vegán táplálkozást támogatja. Mindezek ellenére teljesen jól megférünk egymás mellett.

Ezt szeretnénk mind a műsorban, mind az étteremben is átadni, hogy a széthúzás helyett férjen meg együtt a mindenevő és a vegán is.

Ebből adódik, hogy éttermünk kínálatában minden megtalálható a kicsik, nagyok, ételérzékenyek, ínyencek számára.