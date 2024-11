A svéd mandula-torta

Nyitókép: Shutterstock

Kövérné Kalmár Mónika „Sütis Móni” írása a Mandiner hetilapban.

Ez a szerelmi történet nem különleges. Nincs benne dráma, nincsenek szélsőséges amplitúdójú érzelmek, a szerelmeseket nem választja el egymástól hurrikán vagy hajótörés. Jon és Ana a mintegy nyolcszáz lelket számláló kicsiny svéd falucskában, Agunnarydben született valamikor a múlt évezred utolsó évszázadának derekán, és mindketten ott is cseperedtek fel. Egy óvodába, egy iskolába jártak, később egy baráti társaságnak lettek tagjai, amellyel együtt kirándultak, együtt síeltek, együtt lékhorgásztak a ljungbyi tavon, és együtt csörögtek a The Spotnicks, a Hep Stars, a The Shadows és Lill-Babs számaira az agunnarydi underhållnings ställében, amit később, a hetvenes évek vége felé csak diskóként emlegettek maguk között.