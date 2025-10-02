Ft
michelin-csillag Országos Étteremhét gasztro

Itt az alkalom: most menüárban lehet végigkóstolni a Michelin-csillagos éttermek különlegességeit

2025. október 02. 21:56

Az Országos Étteremhéten 218 vendéglő vesz részt, jelentős részük benne van a hazai top 100-ban.

2025. október 02. 21:56
Kezdetét vette csütörtökön az Országos Étteremhét nevű rendezvény, amelyben 218 olyan vendéglő vesz részt, közülük többet a top 100-as országos elitbe sorolnak a gasztrokiadványok – írja a Világgazdaság. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand-minősítéssel rendelkezőket is. 

A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket október 19-éig kedvező, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

  • A topkategóriás vendéglátóhelyek szervizdíjjal együtt 6900 forinttól, 
  • a prémiumkategória indulói 8900 forinttól, 
  • míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól kínálják menüsoraikat. 

A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik be. Asztalfoglalás a rendezvényre online lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak

Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.

Az eseményen több mint 400 fenntartható turisztikai szakember vett részt 44 országból, így Hosszúhetény és térsége sikere valóban nemzetközi közegben vált láthatóvá. A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába – írta Facebook-bejegyzésében Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere.

Nyitókép: Maciej Cieslak/Pixabay

