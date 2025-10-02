Itt az alkalom: most menüárban lehet végigkóstolni a Michelin-csillagos éttermek különlegességeit

Kezdetét vette csütörtökön az Országos Étteremhét nevű rendezvény, amelyben 218 olyan vendéglő vesz részt, közülük többet a top 100-as országos elitbe sorolnak a gasztrokiadványok – írja a Világgazdaság. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand-minősítéssel rendelkezőket is.

A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket október 19-éig kedvező, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

A topkategóriás vendéglátóhelyek szervizdíjjal együtt 6900 forinttól,

a prémiumkategória indulói 8900 forinttól,

míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól kínálják menüsoraikat.

A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik be. Asztalfoglalás a rendezvényre online lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak