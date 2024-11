Kiderült, mennyivel nőnek jövőre a magyar fizetések, több meglepetést is tartogat 2025

Nyitókép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images

A legkedvezőbb előrejelzések szerint akár átlagosan 10 százalékos reálbér-emelkedéssel zárhat a 2024-es év, a magyar munkavállalók többségének 10 százalék felett emelkedett a fizetése. A jelentős vásárlóerő-növekedés oka elsősorban az infláció visszaszorulása, a 2023-as, több rekordot is megdöntő 17,6 százalékos inflációnak az idén már nyoma sincs: éves átlagban 3-4 százalék körüli lehet a fogyasztói árak emelkedésének üteme a tavalyi évhez képest.

Ez tehát azt jelenti, hogy az áremelések időszaka egyelőre véget ért, nem látható jelenleg olyan tényező, amely ismét kiugró inflációt okozna, ez elsősorban a világpiaci folyamatoknak köszönhető.

Jövőre mind a versenyszférában, mind a költségvetési szférában kitart a bruttó keresetek jelentős emelkedése, noha a várakozások szerint mértéke visszafogottabb lesz a piaci szereplőknél, mint idén, amikor az infláció ellentételezése jelentős nominális béremelésekre kényszerítette a munkaadókat a legtöbb területen. A közszférában jövőre elsősorban a pedagógusok újabb jelentős béremelése húzhatja fel az átlagkeresetet.

A piaci várakozások szerint a versenyszférában 10 százalék körüli átlagos béremelkedés valósulhat meg, de ágazatonként jelentős lehet az eltérés.

Az elmúlt évek, szűk egy évtized bérversenyének nyertesei 2025-ben kicsit hátrébb szorulnak, de összességében a legtöbb területen a munkavállalók további vásárlóerő-emelkedéssel számolhatnak.

Ez most mindenkinek érdeke kisebb-nagyobb mértékben: a lakosságnak az életszínvonal fenntartása, emelkedése a legfontosabb tényező. A magyar gazdaságnak is érdeke az alacsony szinten beragadó fogyasztás élénkítése, a megtakarítások gyarapítása helyett a költekezés járul hozzá érdemben a növekedéshez. A munkaadók – noha jelentős nehézségeket is jelent számukra – szintén a fizetések emelésében érdekeltek most. Egyrészt az előbb említett kereslet élénkülése miatt, másrészt a munkaerő megtartása továbbra is kulcskérdés, hosszútávon pedig a demográfiai folyamatok miatt legfeljebb csak a kereslet ingadozhat.