Szoboszlai nyugtatta meg a liverpooli szurkolókat: „Senki nem fog megállítani minket!”

Hozzátette: egyáltalán nem lesz könnyű dolguk annak a Leedsnek a vendégeként, amelyik a Chelsea-t is megverte – a legjobbjukat kell nyújtaniuk a győzelemhez. Arról is beszélt, hogy nagyon csalódott volt a szerda esti döntetlen után.

Liverpool-játékosként nem fogadhatjuk el azt, hogy hazai pályán döntetlent játszunk.

A Sunderlandnek remek csapata van, de egy évvel ezelőtt biztosan nem veszítettünk volna pontokat egy ilyen szituációban. Ezen kell változtatnunk. Vissza kell térnünk a győzelem útjára!”

Elárulta: nyilván csökken az önbizalom, amikor nem jönnek a sikerek, de vannak annyira profik, hogy erőt merítsenek egymásból.