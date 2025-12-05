Ft
12. 05.
péntek
Liverpool Leeds Szoboszlai Dominik

Szoboszlai nyugtatta meg a liverpooli szurkolókat: „Senki nem fog megállítani minket!”

2025. december 05. 14:08

Szoboszlai Dominik válaszolt az újságírók kérdéseire a szombati bajnoki előtt. A Leeds–Liverpoolon sem lesz könnyű dolguk, de keresik a megoldást.

2025. december 05. 14:08
null

Nagyon nem megy ebben a szezonban a Liverpoolnak, legutóbb a Sunderland ellen hazai pályán csak egyetlen pontot tudott otthon tartani Arne Slot csapata. Szombaton a Leeds–Liverpoolon lesz lehetőség a javításra – a mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik válaszolt az angol újságírók kérdéseire.

Leeds–Liverpool
Szoboszlai nem fogadja el a Leeds–Liverpool előtti helyzetet. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Leeds–Liverpool: kemény ellenfélhez mennek

Hozzátette: egyáltalán nem lesz könnyű dolguk annak a Leedsnek a vendégeként, amelyik a Chelsea-t is megverte – a legjobbjukat kell nyújtaniuk a győzelemhez. Arról is beszélt, hogy nagyon csalódott volt a szerda esti döntetlen után.

Liverpool-játékosként nem fogadhatjuk el azt, hogy hazai pályán döntetlent játszunk.

A Sunderlandnek remek csapata van, de egy évvel ezelőtt biztosan nem veszítettünk volna pontokat egy ilyen szituációban. Ezen kell változtatnunk. Vissza kell térnünk a győzelem útjára!”

Elárulta: nyilván csökken az önbizalom, amikor nem jönnek a sikerek, de vannak annyira profik, hogy erőt merítsenek egymásból.

Beszélgetünk egymással, bátorítjuk a másikat a meccseken és az edzések alatt is. Előbb-utóbb minden összeáll, és akkor senki nem fog megállítani minket.”

Szoboszlai szerint azért sincs egyszerű dolguk, mert minden csapat a bajnokot szeretné megverni.

„De úgy vágtunk bele a szezonba, hogy megint meg akarjuk csinálni. Minden meccsen nyerni akarunk továbbra is, de van, hogy nem működnek a dolgok. Vagy néha egyszerűen az ellenfél rájön, hogyan kell játszani ellenünk. Meg kell találnunk ezekre a dolgokra a választ és a megoldást, kicsit változtatnunk kell, és minden rendben lesz.”

Védelmébe vette a sokat kritizált vezetőedzőt, Arne Slotot is:

„Meg fogja találni a megoldást, de nem csak ő a hibás. Mi, játékosok is tehetünk erről a helyzetről, hiszen mi vagyunk a pályán. Ő adja az ötleteket, de azok hiába jók, megvalósítani már nekünk kell a pályán.”

A középpályás végül mindenkit megnyugtatott: az egész csapat keményen dolgozik azon, hogy kilábaljanak ebből a helyzetből.

Higgyék el, minden egyes nap ezen dolgozunk. Ahogy felébredünk reggel, már csak az jár a fejünkben, hogy találjuk meg a megoldást.

Viszont egyelőre mégsem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. A futball ilyen. Ezért is szeretjük. Néha nehéz, de ez csak még erősebbé tesz” – zárta gondolatait Szoboszlai.

A Liverpool szombat este fél 7-től lesz a Leeds vendége az angol bajnokságban.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

