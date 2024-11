II. Rákóczi Ferenc pápának írt levele bukkant fel egy árverésen, 12 millióról indul a licit

Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc és az ominózus levél, amelyet XI. Kelemen pápának írt. Fotó: Wikipedia/Központi Antikvárium

Egyedi levélre lehet licitálni az egyik pesti árverésen, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kézzel írt, aláírt és gyűrűs pecsétjével ellátott levelére, amelyet XI. Kelemen pápának küldött Törökországból 1718 februárjában. A levélben Rákóczi közli a pápával, hogy Franciaországból Törökországba érkezett, mivel a szultán Rákóczi fejedelemségének visszaállítására törekszik.

Rákóczi azt is megírta a pápának, hogy nem áll a Habsburg–török békekötés útjába, ám kívánatosnak tartja, hogy a pápát is bevonják a tárgyalásokba.

A magyar fejedelem azt is kifejti, hogy a béketárgyalásokra szerinte a moszkvai cárt, a lengyel és a porosz királyt is be kellene vonni. Ez a levél is jelzi, hogy II. Rákóczi Ferenc a világpolitika formálója maradt, annak ellenére is, hogy a magyar szabadságharcot leverték. Azt sem hallgatta el, hogy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a bécsi udvar él e a pápa közvetítésével.