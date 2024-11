Apáink bűne mellett a tehetségük is a fiaikra száll?

Joe Hill Carpenter és Lovecraft nyomában

Mielőtt még bármi másra gondolnánk, John Carpenter a legegyértelműbb hatás a kötetet, avagy a teljes hatrészes minisorozatot olvasva. Carpenter fivérek, MacReady (A dologból, hello!), Északi-sarkkör – egyértelműbb nem is lehetne a főhajtás. De mint az extrákból kiderül, Joe Hillnek már a Szív alakú doboznál is Carpenter és a kiöregedett rocksztár képében Kurt Russell járt a fejében.

És bizony hála az égnek, hogy ezt a vonalat a szerző nem engedte el teljesen, sőt második saját kiadású képregényében fel is melegítette kapcsolatát a ma is élő horrorfilmesek legnagyobbjával.

Joe Hill: Spóra

Elvégre ha már felhoztam Kinget és sokak vele való viszonyát, John Carpenter sem kevésbé fontos személy a rendezők között. Nevéhez olyan filmek fűződnek, mint A dolog, A köd, a Halloween, az Elpusztíthatatlanok, a Christine, A sötétség fejedelme, a lovecrafti hatású Az őrület torkában, a Menekülés New Yorkból, vagy éppen a vicces Nagy zűr kis Kínában és a minimális költségvetésből lett kasszasiker, A 13-as rendőrörs ostroma. A nyolcvanas években és a VHS korában szinte megkerülhetetlen alakja volt a filmeknek.

Carpenter mellett pedig H. P. Lovecraft hatásai is vitathatatlanok, de ennél többet inkább nem szeretnék mondani a spoilerek elkerülése végett,. Ezért csak annyit javaslok, hogy a képregények és a különleges képregények, valamint Joe Hill rajongói mihamarabb szerezzék be az igényes, keményfedeles kötetet, amely a teljes sztori mellett interjúkat és borítóvariánsokat is tartalmaz.

Más is van még Joe Hill tarsolyában

Vagyis inkább a Gabo Kiadó boszorkánykonyhájában, hiszen újrakiadásban megjelent a Furcsa időjárás és a Spóra is. Előbbi egy négy kisregényt tartalmazó kötet, történetenként nagyjából 100 oldallal, míg utóbbi egy igazán vaskos, keményfedeles formátumot kapott regény, amely közel 800 oldalon mutatja be, hogy Stephen King fia a Végítélet után hogyan képzel el egy másfajta világvégét.