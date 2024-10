Hatalmas kudarc érte Magyar Pétert – megtört a TISZA Párt lendülete, ennyi volt?

Bántóan kevesen voltak a tüntetésen

Magyar Péter az újságírók vegzálását is ott folytatja, ahol az óbaloldal abbahagyta, csak ebben az esetben is hangosabban, vulgárisabban, sértőbben és összességében is szélsőségesebb hangnemben teszi. Ő is – akár az óbaloldal teljes mezőnye – „propagandistának” nevez mindenkit, aki másképp látja a világot, aki nem ért egyet vele.

Ám ő azt is, aki egyetlen pici kritikát meg mer vele kapcsolatban fogalmazni. így lett a Magyar által megálmodott ellenzéki univerzumban az ATV, a HVG, az Index és egyszer már a Telex is propaganda termék... azért eddig az újságírókat megfenyegető Gyurcsány sem merészkedett a saját oldalán.

De odáig sem ment el egyetlen óbaldolali politikus, hogy a köztévémunkatársait Hitler tanítványaiként merészelje megemlíteni.