Gyurcsány a zárt dobozban politikai értelemben már halott – ezt ő is tudja. Ha azonban kinyitjuk a ládika tetejét, akkor minden megváltozik...

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

Olyan, mint Schrödinger macskája. Ameddig egy mérgező szerrel együtt a zárt dobozban tartózkodik, és nem látja senki, addig nem tudjuk róla, hogy él-e vagy hal, így egyszerre kell feltételeznünk mind a két lehetőséget. És ennek nem mond ellent az sem, hogy e fizikai paradoxon csak az emberi szemmel nem érzékelhető mikrovilágban merül fel mint gondolatkísérlet, hisz

a Demokratikus Koalíció a hazai közélet szubatomi részecskéjévé vált a legutóbbi választásokon.

Gyurcsány élt, él és élni fog…

A Schrödinger-paradoxon azonban arra is rámutat, hogy ezen kicsiny, atomi részecskék létének minősége függ az érzékelő személyétől. Azaz, amint látjuk, halljuk, ízleljük, tapintjuk, azaz tapasztaljuk (vagy mérjük valamivel), abban a pillanatban megváltozik létének milyensége.

Gyurcsány esetében: ameddig nem látjuk, addig feltételezhetjük ugyan, hogy politikai értelemben halott, de ahogy foglalkozni kezdünk vele, úgy éled fel főnixként hamvaiból.

Ez történik most is. Nem először az elmúlt húsz évben.

Gyurcsány a magyar politika legnagyobb túlélője.

Ha tetszik, ha nem!

Most is mindent megtesz azért, hogy napirenden maradjon, mert a politikus számára nem a tisztségéről való lemondás jelenti a karrierjének végét, hanem a közömbösség. És ezt ő nagyon is jól tudja.

Ha Gyurcsányt elfelejtette volna már a baloldal legalább egyszer 2006 óta, akkor politikai értelemben nem létezne.

De nem tették meg. Mindig számoltak vele. Most meg egymás után jönnek a megokosodott ellenzéki politikusok, a hasonszőrű elemzőikkel, hogy „mongyonle”, meg hogy „távozzon a közéletből”, sőt: egyesek szerint – fordított logikát alkalmazva – Gyurcsánnyal a fedélzeten soha nem fogják megbuktatni Orbánt.

A külföldről támogatott kormányellenes média pedig (ami politikai aktor ebben az esetben is) felhangosítja mindezen elméleteket, vádakat, vagy éppen vágyvezérelt álmokat.

A baloldal úgy tesz, mintha Gyurcsány létéről nem ők tehetnének

Az utóbbi időben – a súlyos választási vereség miatt – sokan Gyurcsány Ferenc lemondását követelték. Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó és Leel-Őssy Gábor, a DK egyik alapító tagja is megpendítette a távozás szükségességét.

Gyurcsány azonban csak két hétig hagyta nyitva a kérdést, majd lesújtott.

Mindenkinek tudtára adta, hogy ő bizony nem mond le. Sőt, ugyanazokkal a mamelukokkal folytatja, akik eddig is lojálisak voltak hozzá. Nem a párthoz, nem a Demokratikus Koalíció „krédójához”, hanem Gyurcsányhoz.