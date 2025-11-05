„Miután merészeltük kifogásolni, hogy Dobrev Klára egy találkozás reményében üdvözölte Magyar Péter etikai kódexnek nevezett színjátékát, a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai nagy erővel utasították vissza a kritikát: tagadták, hogy ez udvarlás lenne Magyarnak.

A DK tábora felbolydult méhkashoz lett hasonló. A sajtószabadság hívei a sajtó jogát azonnal elvitatták, ha az saját pártjukat és vezetőjét érinti. Emiatt kénytelenek voltunk egy képzelt levelet írni Dobrev Klára nevében, amelyben a hiveit saját elveikkel szembesíti.

Mindez olaj a tűzre, mert egyesek azt gondolják, ha a magát tévesen függetlennek nevező média (444, Telex, HVG, stb.) Magyar Péter propagandasajtója, akkor a Magyart elutasító Amerikai Népszava biztosan a DK propagandasatója. Ebben azonban tévednek. Nem az.

Mindezt megpróbálják annak látszatába burkolni, mintha Dobrev Klára Magyarnak tett ajánlatai nem udvarlás részei lennének, ebben mi tévedtünk. Így nem a sajtószabadságot sértik, hanem csak egy hamis állítást utasítanak el.