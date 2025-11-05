Hányszor szembesül Orbán Viktor első alkalommal a közvélemény-kutatási adatokkal? – Magyar Péter újrahasznosított politikai története
Magyar Péter ciklikusan újra elmeséli ugyanazt a történetet.
Dobrev Klára azzal, hogy legitimálta Magyar hazug kódexét, magára rántotta az egész etikai kérdést.
„Miután merészeltük kifogásolni, hogy Dobrev Klára egy találkozás reményében üdvözölte Magyar Péter etikai kódexnek nevezett színjátékát, a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai nagy erővel utasították vissza a kritikát: tagadták, hogy ez udvarlás lenne Magyarnak.
A DK tábora felbolydult méhkashoz lett hasonló. A sajtószabadság hívei a sajtó jogát azonnal elvitatták, ha az saját pártjukat és vezetőjét érinti. Emiatt kénytelenek voltunk egy képzelt levelet írni Dobrev Klára nevében, amelyben a hiveit saját elveikkel szembesíti.
Mindez olaj a tűzre, mert egyesek azt gondolják, ha a magát tévesen függetlennek nevező média (444, Telex, HVG, stb.) Magyar Péter propagandasajtója, akkor a Magyart elutasító Amerikai Népszava biztosan a DK propagandasatója. Ebben azonban tévednek. Nem az.
Mindezt megpróbálják annak látszatába burkolni, mintha Dobrev Klára Magyarnak tett ajánlatai nem udvarlás részei lennének, ebben mi tévedtünk. Így nem a sajtószabadságot sértik, hanem csak egy hamis állítást utasítanak el.
De ha valaki közelít valakihez, aki enyhén szólva tartózkodó (pedig cserébe gesztusokat is tesznek), azt udvarlásnak nevezik. Dobrev Klára úgy próbált közeledni Magyar Péterhez, hogy az elfogadás érdekében legitimálta a hazug etikai kódexét. Ez elfogadhatatlan.
De Magyar nem együttműködni akar, nem is beszélni egymással, hanem diktálni, utasítani, felhasználni, majd eltaposni. Dobrev Klára téved, ha azt gondolja, hogy egy oldalon állnak. Aki ezt nem látja, az nem érti, mi történik. Elveszíti a bizalmat.
Az alábbiakban pontról pontra tisztázzuk, mitől udvarlás a DK visszautasított közeledése, és mi annak a veszélye és a következménye.
Egy demokratikus párt vezetőjének kapásból el kellett volna utasítania Magyar felhívását, hogy (mindazok, akiket ő sérteget, elutasít, semmibe vesz) írják alá az ő kódexét, amely propagandacélokat szolgál. Csak a saját védelmében íródott, nem az etikai normák miatt.
Olyan „etikai kódexet”, amelyet nem az aláírók alkotnak meg közösen, egy önmagára adó politikus azonnal elutasít, mert ez az eljárás már önmagában nem etikus. Megkérdőjelezi a szándékot. Képmutató, hamis és álnok célokat szolgál, s ehhez akar másokat felhasználni.
Elvszerű demokrata nem megy bele ilyen játszmába, s ezt várja tőle az a politikai közösség is, amely a demokratikus elvek védelmét reméli tőle: ebbe nemcsak a DK B-közép tartozik, hanem minden demokrata, akik nem tagjai a pártnak, de demokraták, azok is.
Magyar azért lett hirtelen érzékeny az etikai normákra, mert kivételesen nem ő, hanem a Fidesz sértette meg őket, méghozzá vele szemben. Ez az akció nem a választás tisztaságát célozza, hanem Magyar védelmét, hogy lefegyverezze azokat, akik fogást találtak rajta.
Ehhez keres olyan partnereket, akik ezt a hazugságát legitimálják. Egy demokrata nem vesz részt ebben. Nem engedi, hogy felhasználják. S még inkább nem próbálja ezt ő arra felhasználni, hogy a másik félhez közelebb kerüljön, szóba álljon vele. Nem etikus.
Dobrev mondhatta volna azt is, hogy mivel a kódex a Fidesz AI-videói miatt készült, írassa alá azokkal, akik a videót készítették. Mondhatta volna azt is, hogy a DK ezeket az etikai normákat betartja, a Fidesz és Magyar az, aki nem tartja be őket. Rendezzék egymás közt.
Dobrev Klára azzal, hogy legitimálta Magyar hazug kódexét, magára rántotta az egész etikai kérdést: mintha a DK-t is érintené, neki is alá kellene írnia, mintha a két Fideszhez hasonló lenne. Magyar eszközként használja egy piszkos játszmában.
Dobrev Klárának nem üdvözölni, hanem leleplezni kellett volna a hamis színjátékot. Ez nem az etikáról, nem a választások tisztaságáról, hanem Magyar személyes érdekeiről szól. Ez az ő manipulációja. Éppen az etikai normák tisztelete miatt ezt el kellett volna utasítani.”
Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala