Gréczy Zsolt: Nem kevesebb, hanem több Gyurcsány Ferencre van szükség

Miután kívülről és belülről is kritikák érték Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció eddig örökösnek tűnő elnökét, Gyurcsány jobbkeze, Gréczy Zsolt úgy érezte, hitet kell tennie főnöke mellett. Gréczy Facebook-posztban állt ki Gyurcsány mellett.

Gréczy a következőket írta a Facebookon:

„DÜHÖSEK, MERT NEM MONDOTT LE

Annyira akarta a sajtó egy része, meg a ballib értelmiség egy része, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le, hogy most láthatóan dühösek, hogy ez nem történt meg. Sőt, nemcsak hogy nem történt meg, de láthatóan ő is, meg a Demokratikus Koalíció is beleáll a küzdelembe.

Az ellenzéki egypártrendszer - Tisza - hívei az egyetlen nem jobboldali erőt szeretnék eltörölni.

Nem fog menni.

Az influenszer már annyira bosszankodik, hogy félremagyarázza, meghamisítja a DK elnökének szavait. Minősíthetetlen hangnemben tombol. Alatta azt irja egy kommentelő, hogy szereti a pártatlanságát. Segítek: a pártatlan a Momentum elnoksegi tagja volt, aztán ugyanott a bukott elnök tanacsadoja. De az is megbukott.

A magyarista marxista filozófus már Sztálint kiált. A 444 olyan stílusban értekezik, hogy Bayer Zsolt pironkodna.

Az MSZP korábbi vezető, de most is fontos politkusa zagyvaságokat hord össze arról, hogy »hagyni kell« Magyart jobbközépről nyerni, aztán majd megfogja a Néppárt.

Ja, Orbánt is megfogta. És hagyni kell? Egy baloldalinak? Már a tyúkokat és a libákat is kipusztította, de neki még lenne néhány ötlete.

Gyurcsány Ferenc korábbi alkalmazottjai, tanácsadói, miniszterei, államtitkárai osztják az észt, miközben pályafutásuk csúcsa volt, amikor az ő kormányában, az ő kormányának dolgoztak.

Egy darabig ezt néztük, de ennek vége van.

A baloldalt vissza kell erősíteni, és ehhez nem kevesebb, hanem több Gyurcsány Ferencre van szükség.

Arra az emberre, aki legutóbb legyőzte Orbánt. Rajta kívül mindenki vesztett. Ideje megkeresni a győztes receptet. Más idők járnak, tudom, de a cél nem lehet kevesebb.

Akinek baloldalon dobog a szíve, csak a DK maradt. ”