Így vezesd a városod, ha fideszes vagy! – A Fidesz legsikeresebb városvezetői árulják el a győzelem receptjét

Hanem még mivel?

Legalább ekkora szerepet játszik a városvezetés sikerében egyrészt a szervezeti hátterünk folyamatos karbantartása és fejlesztése. Nem elég csak a kampányban dolgozni, az egész ciklusban el kell végezni a munkát. Régi igazság, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. A másik tényező, hogy kiemelten figyelünk a személyes kapcsolatépítésre az emberekkel. Hiába vált ugyanis dominánssá a virtuális világban zajló kommunikáció – mi is hangsúlyosan jelen vagyunk a közösségimédia-felületeken –, azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik és értékelik a személyes jelenlétet és kapcsolattartást. Egy-egy találkozás, beszélgetés fel­értékelődött, különösen a járvány és a korlátozások után. Valamennyi városrészre figyelünk, változatos rendezvényeket szervezünk, és minden programon jelen vagyunk személyesen. Zalaegerszegen sikerült kialakítani egy olyan közösséget, amely lokálpatrióta, az összefogásra koncentrál, és mindenkinek megadja a tiszteletet.

Meglehetősen megosztó és durva kampány folyt az országos politikában. Mennyire sikerült helyben kizárni a közhangulatot?

Zalaegerszegen a kormánypártok 47 százalékot szereztek az EP-választáson, a huszonöt megyei jogú város közül nálunk szerepelt a legjobban a Fidesz–KDNP. A polgármester-választáson elért 73 százaléknyi szavazat azt jelenti, hogy több ezer ellenzéki szavazó is rám voksolt. Ez jól mutatja, hogy Zalaegerszegen nyugodt, békés, a fejlesztésekre koncentráló, az összefogást hangsúlyozó hangulatot sikerült kialakítani. Persze az EP-választási kampányt ugyanúgy végigvittük – ez látszik a szavazati arányon –, járt nálunk Orbán Viktor miniszterelnök és több miniszter is, de világosan meg tudtuk mutatni, hogy párhuzamosan lesz egy önkormányzati választás is, amely a helyi ügyekről, a programról, a városról, az itteni jelöltekről és emberekről szól.

Milyen a helyi kormánypárti erők viszonya az ellenzékkel?

Normális együttműködést tudtunk kialakítani. Harminc éve fideszes városvezetése van Zalaegerszegnek, és kiváló elődöm, Gyimesi Endre munkája példaértékű számomra. Sokat tanultam tőle, többek között azt, hogyan kell egy városvezetőnek az adott politikai körülmények között mindenki polgármesterének lennie. A város érdekében keresni kell az együttműködést, kompromisszumokat kell kötni, és korrektnek kell lenni. Igyekszem ezt szem előtt tartva hozzáállni a helyi ellenzékhez, és szerencsére erre megvan a fogadókészség is. A kampányban hangsúlyoztuk: Zalaegerszeg a béke szigete, mert nincsenek vérre menő viták, személyeskedő, egymás lejárató politikai küzdelmek, amelyek megmérgeznék a közéletet.

Milyen terveik vannak a következő ciklusra?

Kidolgoztunk egy 307 oldalas, minden témára kiterjedő szakmai választási programot, amely 2029-ig meghatározza a fő irányokat – a kivonata egyébként olvasható a honlapomon. Ezek közül az alábbi célokat emelném ki: szeretnénk folytatni a Kovács Károly városépítő programot, vagyis az utak, járdák, parkolók szisztematikus rendbetételét. A másik lényeges elem a településfejlesztési operatív program, amelynek köszönhetően 8,5 milliárd forintos fejlesztés valósul meg a következő években. Vannak olyan nagyszabású elképzeléseink is, mint a színház felújítása vagy a játszóház megépítése, de ezekhez kormányzati segítség szükséges majd. Továbbá zajlik a gazdaságfejlesztés is, e téren számos projekt vár ránk. A programunk kidolgozása során fontosnak tartottuk, hogy reális és megvalósítható célokat tűzzünk ki, továbbá az elkészülő fejlesztések fenntarthatók legyenek, hiszen csak ilyen feltételekkel számíthatunk a kormány támogatására. A jó együttműködéshez nekünk is olyan javaslatokat kell megfogalmaznunk, amelyek mellé a kormány jó szívvel tud odaállni, forrást nyújtani. A fenntarthatóság a jövőben kiemelten fontos szempont lesz.

Nem elefántcsonttoronyban élünk, hanem a valóságban

– Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere

| Nagy Gábor interjúja a Mandiner hetilapban |

Mi a titka, hogy magasabb választási részvétel mellett 58,3-ről 70,3 százalékra tudta növelni az önre leadott voksok arányát?

Nincs titok. A polgármesterség munka, amit nemcsak a kampány heteiben, hanem az ötéves ciklus minden egyes napján kell végezni. Ha az emberek azt látják, hogy a helyi közélet nem a viharokról, hanem a folyamatos fejlődésről, a város és a lakosság igényeiről szól, akkor ezt támogatják is. Négy és fél évvel ezelőtt elkezdtünk egy folyamatot: több évtizedes lemaradásából kellett visszahoznunk Esztergomot. Középületeink, útjaink állapota nem várhatott tovább, ahogy a gát ügyének megoldása sem. Tavaly decemberben ránk ijesztett a Duna, legutóbb pedig épp a választás előtti héten. Esztergomnak égető szüksége van a gátra, és januárban végre ténylegesen el tudtuk kezdeni építeni. Ott van a városháza épülete is, amelynek jól halad a felújítása. Ez csak két kiragadott példa, de jól mutatja, egy ciklus arra elegendő, hogy a terveink megvalósítását elkezdjük, de egy felelős városvezető nem öt évre tervez. A kampányunk végtelenül egyszerű volt: azt kértük, hogy folytathassuk. Az eredmények tükrében büszkén elmondhatom, hogy az emberek elégedettek voltak mindazzal, amit elkezdtünk, és úgy gondolták, érdemes folytatni. Ez a felhatalmazás városi rekord: a rendszerváltozás óta ez volt a kilencedik önkormányzati választás, ez idő alatt egyetlen polgármester sem kapott annyi szavazatot, amennyit most én. Az eddigi legtöbbet 2010-ben Tétényi Éva szerezte, 8117-et, idén ez megdőlt 8418 vokssal.

Lehet beszélni az ellenzéki alternatíva hiányáról?

Voltak ellenzéki jelöltek: párt, egyesület és függetlenek is megmérették magukat. Beszédes, hogy csak a pártként indulók tudtak mind a tíz körzetben jelöltet állítani. Az egyesületnek, amely ugyanezen logó alatt próbálkozott öt éve is, és amely a legnagyobb ellenzéki formációként igyekezett feltűnni, csak kilenc körzetben sikerült a jelöltállítás. Nekik is öt évük volt bizonyítani, de ez idő alatt nem igazán tudtak értékelhető munkát felmutatni. A testületi ülésekre elvétve jártak be, és sok esetben szembementek a város érdekével: például a gát megépítéséről egyikük sem szavazott igennel. Az eredmények alapján az esztergomiak ezt így honorálták. Én minden esztergomit képviselek, pártállástól, politikai nézetektől függetlenül.

Milyen fejlesztéspolitikai célokat tudott elérni?

A fejlesztéspolitikának elválaszthatatlan és egyik legfontosabb része a gazdaságpolitika és annak fejlesztése. Utóbbira nagy hangsúlyt helyeztünk. Esztergomban a legerősebb gazdasági tényező a Suzuki-gyár. A város infrastruktúrájának legmeghatározóbb része ez. Az önkormányzatnak szerintem egyfajta katalizátorként kell működnie a vállalkozások számára. Néhány példa: átadtuk a vállalkozások indulását segítő inkubátorházat, elkészült az intermodális csomópont, idén pedig nálunk nyílt meg a Mohu első magyarországi hulladékudvara.

A fiatalokat, a családosokat mivel tudta megszólítani?

A kampány nálunk arról szólt, hogy megmutattuk, mi mindent tettünk az elmúlt években, és mit szeretnénk folytatni. Az előző ciklusban nagy súlyt fektettünk a gyermekek, fiatalok és családok jóllétére: játszótereket újítottunk fel és nyitottunk meg, energetikai korszerűsítéseket hajtottunk végre több intézményen, pumpapályát és görparkot létesítettünk. Utóbbi története különösen kedves nekem: a városban felháborodást keltett, hogy a gördeszkás fiatalok olyan helyeken is megfordulnak, ahol bizony romboltak is. Találkoztam a deszkások szószólójával, megbeszéltük, mire van szükségük, milyen helyigényük, technikai igényük volna, majd ezek alapján megépítettük a szigetre a görparkot. Ez is jó példa arra, hogy ha beszélgetünk az emberekkel, akkor hatékonyan, a valós igények mentén tudjuk előrébb vinni a várost. Sokan tekintenek úgy a hivatalra, mint egy elefántcsonttoronyra, ahol az emberek feje fölött dőlnek el az ügyek, de láthatjuk – és bízom benne, hogy az esztergomiak is látják már –, ez nem így van: nem elefántcsonttoronyban élünk, hanem a valóságban.

Mekkora szerepet játszott a kampányában a közösségépítés?

Számomra az egyik legfontosabb az emberekkel való személyes kapcsolattartás, így ismerem meg leghitelesebben a problémákat, az elfogulatlan visszajelzéseket. Több alkalommal is megszerveztük az 5 perc Hernádival nevű eseményt, ahol bárki feltehette a kérdéseit, megoszthatta velem a meglátásait. Szerencsére az utcán is sokan megállítanak, váltunk néhány szót. Emellett a városi rendezvényeinket igyekszünk úgy tervezni, hogy minél több embert vonzzanak. Gondoljunk csak a most már hagyományosnak tekinthető MCC Fesztre, amely több tízezer embert mozgat meg, helyieket és idelátogatókat egyaránt. Emellett ott van a május 1-jei Esztergom-nap, ahol azt ünnepeljük, hogy 2022. május 1. óta ismét megyei jogú város Esztergom.

Egyes helyeken jelentősen eldurvult a közbeszéd, negatív kampány jellemezte a feleket. Ön mit tapasztalt?

Büszke vagyok a városomra, mert itt csendes, nyugodt kampány zajlott, egyik oldal sem ment bele a sárdobálásba, mindenki a maga programjait propagálta. Az országos események sem rengették meg a nyugalmunkat; mint azt már említettem, nálunk egyetlen folyó áradása okozott megoldandó problémát: a Dunáé.

Nehezítette vagy könnyítette a kampányt, hogy egyszerre tartották a helyhatósági és az EP-választást?

Egyáltalán nem befolyásolta. Az önkormányzati választásra fókuszáltunk, nekünk az volt az elsődleges.