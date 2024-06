Összességében ez nagy Fidesz-győzelem – Cser-Palkovics András a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Két nyilatkozat Cser-Palkovics Andrástól a választás utáni napokból: megjegyzést tett a KDNP méretére, illetve megsüvegelendőnek nevezte Magyar Péter teljesítményét. Nem kapott méltatlankodó telefonokat?

Az utóbbi miatt semmilyen jelzés nem érkezett. Ami az első, egy pódiumbeszélgetésen elhangzott mondatot illeti: épp most tettem le a telefont Semjén Zsolt pártelnök úrral, így személyesen, előzőleg pedig egy rövid levélben fejthettem ki, hogy ez egy túlságosan gyors, sommás mondat volt, amiért elnézést kérek. Valójában arra gondoltam, hogy egy olyan, a keresztény gyökereire és Szent István örökségére büszke településen, mint Székesfehérvár, az értékmentés és a hagyományőrzés feladatában a KDNP-nek is szerepet kell vállalnia. Ez tehát az itteni szervezetre vonatkozott, egy kicsi, elkötelezett csapat, amely a várospolitikában mindenképp lehetne aktívabb. Ebben egyébként segítek is akár. Megjegyzem, a szavazólapon valóban nem, ám a plakátjaimon ott volt a KDNP logója – a helyi baloldal viszont civil szervezetek mögé bújva indult a választáson, mérsékelt sikerrel.