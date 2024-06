„Én minden esztergomit képviselek, pártállástól, politikai nézetektől függetlenül” – Hernádi Ádám a Mandinernek

Voltak ellenzéki jelöltek: párt, egyesület és függetlenek is megmérettették magukat.

Tehát volt ugyan ellenzék, de az is beszédes, hogy csak a pártként indulók tudtak mind a 10 körzetbe jelöltet állítani, az egyesület, mely a legnagyobb ellenzéki formációként volt hivatott feltűnni, és akik már ugyanezen logó alatt indultak 5 éve is, csak 9 körzetben indított, ebből az egyik körzetben a polgármesterjelöltjük szerepelt képviselőjelölti pozícióban is.

Kívülről azt látni, hogy idén ugyan egy másik jelölttel kellett Önnek megküzdenie, ám az szavazatszámban is kevesebbet kapott, mint az előző kihívója.

A fent említett egyesület 2 jelöltje is tagja a jelenlegi testületnek, 5 évvel ezelőtt kompenzációs listáról jutottak be. Az egyikük, az akkori polgármesterjelölt, aki most képviselőjelöltként vágott bele, a másikuk pedig a polgármesteri tisztségért állt ki.

Nekik is, ahogy nekünk, közel 5 évük volt bizonyítani,

de ez idő alatt nem igazán tudtak értékelhető munkát felmutatni:

a testületi ülésekre elvétve jártak be (egyikük például az idei évben megtartott eddigi 7 testületi ülésből 1, azaz egy alkalommal jelent meg), és sok esetben szembementek a város érdekével: 2023-ban például, amikor a gát megépítéséről döntöttünk, akkor egyikük sem az igen gombot nyomta meg. Városi rendezvényekre, megemlékezésekre szintén nem jártak el, nem koszorúztak, nem hajtottak fejet hőseink előtt. Az eredményeken pedig az látszik, hogy az esztergomiak ezt így honorálták.

Én minden esztergomit képviselek, pártállástól, politikai nézetektől függetlenül.

Tétényi Éva „öröksége” ilyen mély nyomot hagyott az esztergomiakban?

A múlt politikai történéseinek elemzése, kontextusba helyezése nem az én dolgom. Eddig se és ez után se szeretnék ezzel foglalkozni, ezt meghagyom az arra szakosodottaknak. Számomra – e tekintetben – ahogy eddig is, úgy ez után is Esztergom jelene és jövője a prioritás.

Visszatérve kampányára, mennyiben játszott szerepet benne a közösségépítés?

Esztergom egy nagy, erős közösség: összeköt bennünket 1050 éves múltunk, történelmi és egyházi hagyományaink, melyeket őrzünk és ápolunk. Városunk Magyarország első városa, ennek presztízsét mindannyian érezzünk, vezetőként pedig ez hatalmas felelősség is.

Számomra személy szerint az egyik legfontosabb az emberekkel való személyes kapcsolattartás.

Ennek érdekében több alkalommal is megszerveztük az „5 perc Hernádival” fantázianevű eseményt, ahol bárki feltehette nekem kérdéseit, meglátásait. De az utcán sétálva is szerencsére mindig sokan megállítanak, váltunk néhány szót. Egy 5 perces séta nálam – hála Istennek – soha nem 5 perc: leginkább 10-15. És ez így a jó! Akkor lenne baj, ha egy 5 perces sétám 3 perc lenne. Az emberekkel való kapcsolat számomra az origója mindennek: így tudom meg leghitelesebben a problémákat, az elfogulatlan visszajelzéseket.