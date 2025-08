„De miért nem tudják elhagyni vereségeik terepét? Maga Karácsony a tehetetlenségi erővel magyarázta: »A hülyeségvonaton nincsen fék.«

Azt hiszem, nem ilyen egyszerű. Amit mi hülyeségvonatnak látunk, az Orbán legszemélyesebb ügye: mindenáron, mindenben győzni kell. Már kívülről tudjuk: szerinte a meccs addig tart, amíg nem győznek. A lengyel lapnak be is vallotta legnagyobb félelmét: »Ha az ellenfeleink vagy ellenségeink továbbra is szabadon folytathatják, akkor mi leszünk a vesztesek.« És ami számára még elviselhetetlenebb: »Vesztesnek is tűnünk majd.«

Ez a legnagyobb félelme: lúzernek látszani. Ezért nem lehet elengedni semmilyen kudarcos próbálkozást. Akkor be kellene vallani: valamiben vesztettek. A „lúzer” számukra a lehető legbecsmérlőbb jelző. Becsmérlőbb, mint ha valakit gazembernek, tolvajnak mondanak. Ezt a jelzőt előszeretettel aggatták éppen Karácsonyra. A Sajtóklub és a Pesti Srácok már első, 2019-es főpolgármesteri kampányában ezt a jelzőt sütötte rá. Tavaly, a második kampányban a ripost.hu »Egy lúzer története« címmel mutatta be tevékenységét.

Elérte őket a bumeráng. Most ők küszködnek a »lúzer« bélyeg rémével. És semmi sem drága, hogy elkerüljék.

Nekik az ország sem ér annyit.”