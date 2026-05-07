Ezért rúgta ki folyamatosan a pályáról a labdát a párizsi kapus a BL-elődöntőben

Mint arról mi is beszámoltunk, a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es döntetlenre végzett idegenben a Bayern Münchennel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6–5-ös összesítéssel bejutott a budapesti fináléba, amelyben az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz az ellenfele. A PSG sikerének több összetevője volt, az egyik egy olyan taktikai húzás, amellyel Luis Enrique garantáltan meglepte Vincent Kompanyt és a bajor együttest.

Matvej Szafonov szándékosan kirúgta „taccsra” a labdákat (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Akik látták a müncheni mérkőzést, azoknak feltűnhetett, hogy a vendégek kapusa, az orosz Matvej Szafonov a kirúgásainak többsége alkalmával nemes egyszerűséggel kibombázta a labdát a pályáról, amit a statisztikái is alátámasztanak: a 32 labdájából csupán hat ment csapattárshoz, a többi pontatlan volt, és a kimutatásokból az is kiderül, hogy zömmel a bal oldalra rúgta ki a labdát.