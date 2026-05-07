Ezért rúgta ki folyamatosan a pályáról a labdát a párizsi kapus a BL-elődöntőben

Matvej Szafonov harminckét kirúgásából csupán hat talált csapattársat a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágóján. Ez azonban nem a véletlen műve, a PSG kapusa feltehetően szándékosan rugdalta ki a labdákat a pályáról.
Mint arról mi is beszámoltunk, a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es döntetlenre végzett idegenben a Bayern Münchennel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6–5-ös összesítéssel bejutott a budapesti fináléba, amelyben az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz az ellenfele. A PSG sikerének több összetevője volt, az egyik egy olyan taktikai húzás, amellyel Luis Enrique garantáltan meglepte Vincent Kompanyt és a bajor együttest.
Akik látták a müncheni mérkőzést, azoknak feltűnhetett, hogy a vendégek kapusa, az orosz Matvej Szafonov a kirúgásainak többsége alkalmával nemes egyszerűséggel kibombázta a labdát a pályáról, amit a statisztikái is alátámasztanak: a 32 labdájából csupán hat ment csapattárshoz, a többi pontatlan volt, és a kimutatásokból az is kiderül, hogy zömmel a bal oldalra rúgta ki a labdát.
A szakértők rávilágítottak, hogy ez nem a véletlen műve!
Azon az oldalon a csúcsformában lévő, a mostani idényben eddig 21 gólt és 30 gólpasszt jegyző Michael Olise szerepelt a Bayernnél, s azzal, hogy a bajorok kénytelenek voltak az ő oldalán bedobni a labdát, a teljes mezőny erre a pályarészre tömörült be. Az egy az egy elleni párharcokban kiváló francia szélsőnek így jóval több játékoson kellett átverekednie magát, továbbá kevesebb területe és ideje akadt. Ennek eredményeként Olise
A PSG-től nem idegen az ilyen típusú stratégia – teszi hozzá a 24.hu cikke –, már az előző idényben is úgy végezte el a kezdőrúgásait, hogy oldalra kilőtte a labdát, majd a bedobásnál letámadta az ellenfelét, s ezen taktikája mellett ebben a szezonban is kitartott.
A Paris Saint-Germain egyébként 2020 óta harmadszor, és egymást követő második évben jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, ami legutóbb a Liverpoolnak sikerült 2018-ban és 2019-ben.
