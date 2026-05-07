Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paris Saint-Germain (PSG) Michael Olise Luis Enrique Bayern München PSG

Ezért rúgta ki folyamatosan a pályáról a labdát a párizsi kapus a BL-elődöntőben

2026. május 07. 16:34

Matvej Szafonov harminckét kirúgásából csupán hat talált csapattársat a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágóján. Ez azonban nem a véletlen műve, a PSG kapusa feltehetően szándékosan rugdalta ki a labdákat a pályáról.

2026. május 07. 16:34
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es döntetlenre végzett idegenben a Bayern Münchennel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6–5-ös összesítéssel bejutott a budapesti fináléba, amelyben az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz az ellenfele. A PSG sikerének több összetevője volt, az egyik egy olyan taktikai húzás, amellyel Luis Enrique garantáltan meglepte Vincent Kompanyt és a bajor együttest.

Matvej Szafonov, PSG, Paris Saint-Germain, Bayern München, Bajnokok Ligája, BL-elődöntő
Matvej Szafonov szándékosan kirúgta „taccsra” a labdákat (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Akik látták a müncheni mérkőzést, azoknak feltűnhetett, hogy a vendégek kapusa, az orosz Matvej Szafonov a kirúgásainak többsége alkalmával nemes egyszerűséggel kibombázta a labdát a pályáról, amit a statisztikái is alátámasztanak: a 32 labdájából csupán hat ment csapattárshoz, a többi pontatlan volt, és a kimutatásokból az is kiderül, hogy zömmel a bal oldalra rúgta ki a labdát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 

A szakértők rávilágítottak, hogy ez nem a véletlen műve!

Azon az oldalon a csúcsformában lévő, a mostani idényben eddig 21 gólt és 30 gólpasszt jegyző Michael Olise szerepelt a Bayernnél, s azzal, hogy a bajorok kénytelenek voltak az ő oldalán bedobni a labdát, a teljes mezőny erre a pályarészre tömörült be. Az egy az egy elleni párharcokban kiváló francia szélsőnek így jóval több játékoson kellett átverekednie magát, továbbá kevesebb területe és ideje akadt. Ennek eredményeként Olise 

  • a 22 párharcából csak kilencet nyert meg, 
  • a kilenc cseléből három volt sikeres, 
  • csupán két kulcspasszt osztott ki 
  • és mindössze négy kapura lövése volt (ebből egy talált kaput) a meccsen.
Luis Enrique túljárt Vincent Kompany (jobbra) eszén, Michael Olise (balra) semlegesítését jól megoldotta a PSG (Fotó: ODD ANDERSEN / AFP)

A PSG-től nem idegen az ilyen típusú stratégia – teszi hozzá a 24.hu cikke –, már az előző idényben is úgy végezte el a kezdőrúgásait, hogy oldalra kilőtte a labdát, majd a bedobásnál letámadta az ellenfelét, s ezen taktikája mellett ebben a szezonban is kitartott.

A Paris Saint-Germain egyébként 2020 óta harmadszor, és egymást követő második évben jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, ami legutóbb a Liverpoolnak sikerült 2018-ban és 2019-ben.

Nyitókép: ODD ANDERSEN / AFP

Bayern München–Paris Saint-Germain 1–1 – a mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!