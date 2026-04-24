Megkapta büntetését az UEFA-tól a Viníciust lemajmozó argentin focista

Mit történt Vinícius és Prestianni között?

A brazil parádés gólt szerzett, majd a szögletzászlónál táncolt nem éppen ízlésesen a hazai szurkolók előtt, ezt pedig a portugálok szóvá tették neki. Prestianni a száját a mezével eltakarva szólt oda a Real támadójának, aki ezután rögtön a játékvezetőhöz rohant.

A bíró ikszet formáló karjaival jelezte, hogy rasszista inzultus történt, Vinícius le is vonult a pályáról, a mérkőzés csak 10 perc elteltével folytatódott. A találkozó után Kylan Mbappé azt nyilatkozta, hogy Prestianni legalább ötször lemajmozta csapattársát. Az argentin mindezt tagadta, az UEFA viszont eltiltotta a visszavágóra.