04. 24.
péntek
UEFA Vinícius Júnior benfica Real Madrid Bajnokok Ligája

Megkapta büntetését az UEFA-tól a Viníciust lemajmozó argentin focista

2026. április 24. 16:09

Olcsón megúszta a Benfica játékosa. Prestianninak nem kell sokat kihagynia amiatt, mert állítólag rasszista jelzővel illette Viníciust.

2026. április 24. 16:09
A nemzetközi sajtó, úgy a BBC is beszámolt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntéséről a Gianluca Prestianni-ügyben. Mint ismert, a február 17-én rendezett Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája (0–1) mérkőzésen a hazaiak argentin futballistája, Prestianni állítólag rasszista jelzővel illette Vinícius Júniort a spanyolok oldaláról.

Vinícius megosztó gólöröme után robbant ki a rasszista botrány
Vinícius megosztó gólöröme után robbant ki a rasszista botrány (Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Az UEFA most meghozta az ítéletét:

Eszerint hat mérkőzésre tiltották el: egyet már letöltött a két csapat visszavágóján, míg hármat két évre felfüggesztettek neki, így lényegében már csak két meccset kell kihagynia a következő idényben.

Mit történt Vinícius és Prestianni között?

A brazil parádés gólt szerzett, majd a szögletzászlónál táncolt nem éppen ízlésesen a hazai szurkolók előtt, ezt pedig a portugálok szóvá tették neki. Prestianni a száját a mezével eltakarva szólt oda a Real támadójának, aki ezután rögtön a játékvezetőhöz rohant.

A bíró ikszet formáló karjaival jelezte, hogy rasszista inzultus történt, Vinícius le is vonult a pályáról, a mérkőzés csak 10 perc elteltével folytatódott. A találkozó után Kylan Mbappé azt nyilatkozta, hogy Prestianni legalább ötször lemajmozta csapattársát. Az argentin mindezt tagadta, az UEFA viszont eltiltotta a visszavágóra. 

Később a Correio de Manha úgy értesült, hogy az argentin a csapattársainak elismerte, valóban majomnak nevezte Viníciust.

A Benfica korábban hivatalos közleményben tagadta mindezt, kiemelve, hogy Prestianni nem rasszista.

„A Benfica labdarúgóklub határozottan cáfolja, hogy Gianluca Prestianni elismerte volna, hogy majomnak nevezte Viníciust Júniort. Ahogy azt a klub korábban kommunikálta, Prestianni az öltözőben elnézést kért a csapattársaitól és elmondta, megbánta azt, amit tett. Arról pedig mindenkit biztosított, hogy ő nem rasszista ember” – szólt a portugál klub közleménye.

Az ügy hatalmas port kavart, erre reagálva tett sértő kijelentéseket többet közt Magyarországra is a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, ami miatt az UEFA vizsgálatot rendelt el.

Nyitókép: Patricia de Melo Moreira/AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. április 24. 16:43
Mond meg az igazat, betörik a fejed!
johngo
2026. április 24. 16:28
Viniciust is meg kellett volna büntetni, mert provokálta a szurkolókat és ezzel az ellenfelet is.
szim-patikus
2026. április 24. 16:22
Megkapta büntetését .... a Viníciust lemajmozó argentin focista. Mennyi banánt kell neki venni-e?
Tehetős Totó
2026. április 24. 16:17
Hogy mondják argentinul: Mondj igazat, s betörik a fejed?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!