Megkapta büntetését az UEFA-tól a Viníciust lemajmozó argentin focista

„Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat” – szintet lép a rasszizmus elleni harc
Újabb lépést fontolgatnak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. Kiállítással büntethetik a rasszista megnyilvánulásokat.
Olcsón megúszta a Benfica játékosa. Prestianninak nem kell sokat kihagynia amiatt, mert állítólag rasszista jelzővel illette Viníciust.
A nemzetközi sajtó, úgy a BBC is beszámolt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntéséről a Gianluca Prestianni-ügyben. Mint ismert, a február 17-én rendezett Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája (0–1) mérkőzésen a hazaiak argentin futballistája, Prestianni állítólag rasszista jelzővel illette Vinícius Júniort a spanyolok oldaláról.
Az UEFA most meghozta az ítéletét:
Eszerint hat mérkőzésre tiltották el: egyet már letöltött a két csapat visszavágóján, míg hármat két évre felfüggesztettek neki, így lényegében már csak két meccset kell kihagynia a következő idényben.
A brazil parádés gólt szerzett, majd a szögletzászlónál táncolt nem éppen ízlésesen a hazai szurkolók előtt, ezt pedig a portugálok szóvá tették neki. Prestianni a száját a mezével eltakarva szólt oda a Real támadójának, aki ezután rögtön a játékvezetőhöz rohant.
A bíró ikszet formáló karjaival jelezte, hogy rasszista inzultus történt, Vinícius le is vonult a pályáról, a mérkőzés csak 10 perc elteltével folytatódott. A találkozó után Kylan Mbappé azt nyilatkozta, hogy Prestianni legalább ötször lemajmozta csapattársát. Az argentin mindezt tagadta, az UEFA viszont eltiltotta a visszavágóra.
Később a Correio de Manha úgy értesült, hogy az argentin a csapattársainak elismerte, valóban majomnak nevezte Viníciust.
A Benfica korábban hivatalos közleményben tagadta mindezt, kiemelve, hogy Prestianni nem rasszista.
„A Benfica labdarúgóklub határozottan cáfolja, hogy Gianluca Prestianni elismerte volna, hogy majomnak nevezte Viníciust Júniort. Ahogy azt a klub korábban kommunikálta, Prestianni az öltözőben elnézést kért a csapattársaitól és elmondta, megbánta azt, amit tett. Arról pedig mindenkit biztosított, hogy ő nem rasszista ember” – szólt a portugál klub közleménye.
Az ügy hatalmas port kavart, erre reagálva tett sértő kijelentéseket többet közt Magyarországra is a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, ami miatt az UEFA vizsgálatot rendelt el.
Nyitókép: Patricia de Melo Moreira/AFP
